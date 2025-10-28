Slušaj vest

Ivan Ilić se taman izborio za mesto u Torinu i činilo se da se vraća sve na svoje mesto, a onda je nedisciplinom ponovo vraćen na početak.

Poslednjih mesec dana nije srpski vezista dobio šansu kod Marka Baronija i uveliko se piše da je na izlaznim vratima kluba.

Žele u Rimu da iskoriste što mu je cena u padu, Mauricio Sari razmišlja o njemu i mogli bi za mali novac da dobiju kvalitetno pojačanje.

Pre svega jer Lacio traži vezistu, zbog potrebne dubine, a u taj profil se uklapa upravo Ilić.

