Fudbaler Napolija Kevin de Brujne odsustvovaće sa terena najmanje tri meseca, pošto će zbog povrede butine morati na operaciju, saopštili su čelnici aktuelnog italijanskog prvaka.
Fudbal
KAKAV UDARAC ZA ŠAMPIONA ITALIJE: Napoli bez De Brujnea najmanje tri meseca!
Slušaj vest
"U sredu ćemo imati jasniju sliku (o dužini njegovog odsustva), jer je tada zakazana operacija. Ali polazimo od pretpostavke da će pauzirati tri do četiri meseca, što je velika šteta, jer se lepo uklopio u tim", rekao je sportski koordinator Napolija Gabrijele Orijali, uoči večerašnje utakmice Serije A sa Lečeom.
De Brujne je povredio desnu butinu nakon što je postigao vodeći gol u 33. minutu, u pobedi svog tima nad Interom (3:1), u okviru osmog kola italijanskog prvenstva.
Ovaj 34-godišnji belgijski vezni fudbaler u Napoli je došao ovog leta, nakon 10 godina provedenih u Mančester sitiju.
Od dolaska u Napoli postigao je četiri gola u osam prvenstvenih utakmica, uz dve asistencije u Ligi šampiona.
(Beta)
Reaguj
Komentariši