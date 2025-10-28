"U sredu ćemo imati jasniju sliku (o dužini njegovog odsustva), jer je tada zakazana operacija. Ali polazimo od pretpostavke da će pauzirati tri do četiri meseca, što je velika šteta, jer se lepo uklopio u tim", rekao je sportski koordinator Napolija Gabrijele Orijali, uoči večerašnje utakmice Serije A sa Lečeom.