"U sredu ćemo imati jasniju sliku (o dužini njegovog odsustva), jer je tada zakazana operacija. Ali polazimo od pretpostavke da će pauzirati tri do četiri meseca, što je velika šteta, jer se lepo uklopio u tim", rekao je sportski koordinator Napolija Gabrijele Orijali, uoči večerašnje utakmice Serije A sa Lečeom.

De Brujne je povredio desnu butinu nakon što je postigao vodeći gol u 33. minutu, u pobedi svog tima nad Interom (3:1), u okviru osmog kola italijanskog prvenstva.

Ovaj 34-godišnji belgijski vezni fudbaler u Napoli je došao ovog leta, nakon 10 godina provedenih u Mančester sitiju.

Od dolaska u Napoli postigao je četiri gola u osam prvenstvenih utakmica, uz dve asistencije u Ligi šampiona.

(Beta)

