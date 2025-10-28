Slušaj vest

Senzacija! Partizan je eliminisan od drugoligaša Mačve u šesnaestini finala Kupa Srbije - 2:0!

Crno-beli su doživeli blamažu u Šapcu, a "grobari su na Tviteru bili gnevni posle poraza njihovog tima.

Šesnaestina Kupa Srbije. Foto: Starsport

Srđan Blagojević je od dolaska u Partizan u oba navrata eliminisan iz Kupa Srbije, ostao je bez trofeja u Superligi Srbije prošle sezone i bez plasmana u evropska takmičenja letos. U okršajima protiv Crvene zvezde ima samo jedan osvojen bod.

Ko je kriv?

Srđan Blagojević, trener Partizana
partizan-macva-kup-497439.JPG
KK Crvena zvezda
profimedia-1048530989.jpg

