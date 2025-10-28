Mačva izbacila Partizan iz Kupa Srbije!
katastrofa
DVA ISPADANJA IZ KUPA SRBIJE, JEDAN IZ EVROPE I SAMO BOD U DERBIJIMA! Haos na Tviteru posle Mačve, "grobari" besni i ljuti, Blagojević i ove sezone bez trofeja?
Senzacija! Partizan je eliminisan od drugoligaša Mačve u šesnaestini finala Kupa Srbije - 2:0!
Crno-beli su doživeli blamažu u Šapcu, a "grobari su na Tviteru bili gnevni posle poraza njihovog tima.
Šesnaestina Kupa Srbije. Foto: Starsport
Srđan Blagojević je od dolaska u Partizan u oba navrata eliminisan iz Kupa Srbije, ostao je bez trofeja u Superligi Srbije prošle sezone i bez plasmana u evropska takmičenja letos. U okršajima protiv Crvene zvezde ima samo jedan osvojen bod.
Ko je kriv?
