Fudbaleri Napolija pobedili su na gostujućem terenu Leče 1:0, u utakmici devetog kola italijanske Serije A.
Fudbal
NAPOLI SRUŠIO LEČE - VANJA ODBRANIO PENAL: Šampion slavio minimalcem, Milianković-Savić junak meča
Slušaj vest
Pobedonosan gol za Napoli postigao je Frank Angisa u 69. minutu.
Ekipa Lečea je imala šansu da u 55. minutu postigne pogodak iz penala, ali je srpski golman u ekipi Napolija Vanja Milinković-Savić odbranio šut sa "bele tačke" Frančeska Kamarde.
Srpski napadač u ekipi Lečea Nikola Štulić u igru je ušao u 70. minutu umesto Kamarde.
Napoli je prvi na tabeli sa 21 bodom, tri više i utakmicom više od drugoplasirane Rome, dok Leče zauzima 16. mesto sa šest bodova.
Napoli će u narednom kolu u Napulju dočekati Komo, dok će Leče igrati na gostujućem terenu u Firenci protiv Fjorentine.
(Beta)
Reaguj
Komentariši