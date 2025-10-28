Slušaj vest

Pobedonosan gol za Napoli postigao je Frank Angisa u 69. minutu.

Ekipa Lečea je imala šansu da u 55. minutu postigne pogodak iz penala, ali je srpski golman u ekipi Napolija Vanja Milinković-Savić odbranio šut sa "bele tačke" Frančeska Kamarde.

Srpski napadač u ekipi Lečea Nikola Štulić u igru je ušao u 70. minutu umesto Kamarde.

Napoli je prvi na tabeli sa 21 bodom, tri više i utakmicom više od drugoplasirane Rome, dok Leče zauzima 16. mesto sa šest bodova.

Napoli će u narednom kolu u Napulju dočekati Komo, dok će Leče igrati na gostujućem terenu u Firenci protiv Fjorentine.

(Beta)

