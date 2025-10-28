Podela bodova u Bergamu!
SERIJA A! Remi Atalante i Milana!
Fudbaleri Atalante i Milana odigrali su 1:1 u devetom kolu Serije A.
Samuele Riči je doneo prednost "rosonerima" već u četvrtom minutu, volej udarcem posle odbitka.
Ademola Lukman je u 35. minutu iskoristio dodavanje Marija Pašalića i zakucao loptu u mrežu Majka Menjana.
Milan je treći na tabeli sa 18 bodova, tri manje od lidera Napolija, a naredni rival biće mu Roma.
Atalanta je sedma sa 13 poena i u sledećoj rundi gostuje Udinezeu.
