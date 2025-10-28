Slušaj vest

Fudbaleri Atalante i Milana odigrali su 1:1 u devetom kolu Serije A.

Samuele Riči je doneo prednost "rosonerima" već u četvrtom minutu, volej udarcem posle odbitka.

NJIH KORONA NIJE PUNO POREMETILA: Atalanta se pokerom protiv Sasuola vratila iz karantina! VIDEO

Ademola Lukman je u 35. minutu iskoristio dodavanje Marija Pašalića i zakucao loptu u mrežu Majka Menjana.

Milan je treći na tabeli sa 18 bodova, tri manje od lidera Napolija, a naredni rival biće mu Roma.

Atalanta je sedma sa 13 poena i u sledećoj rundi gostuje Udinezeu.

