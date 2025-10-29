Slušaj vest

U derbiju Saudijskog Kraljevskog kupa, Al Itihad je pobedio Al Nasr rezultatom 2:1 i izborio plasman u četvrtfinale, dok su Kristijano Ronaldo i njegov tim završili takmičenje.

Ronaldo je uporno pokušavao da postigne svoj 951. gol u karijeri, ali mu to ovog puta nije pošlo za rukom.

Nakon drugog pogotka Al Itihada, usledio je zanimljiv trenutak, srpski golman Predrag Rajković gestikulacijom je utišavao navijače slavnog Portugalca.

Predrag Rajković Foto: Printskrin/Instagram

To je razbesnelo domaću publiku, pa su navijači počeli da gađaju Rajkovića, zbog čega su redari i obezbeđenje morali da intervenišu i udalje srpskog čuvara mreže.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

