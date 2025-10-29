Slušaj vest

Fudbaleri Partizana pretrpeli su sinoć šokantnu eliminaciju u Kupu Srbije, i uprkos debaklu, crno-beli neće menjati trenera.

Podsetimo, u osminu finala plasirali su se fudbaleri Mačve iz Šapca pošto su slavili nad Partizanom sa 2:0 (1:0).

Ovaj šokantna poraz je donekle pokvario inače prilično solidnu sezonu, posebno ako se uzmu u obzir sve okolnosti i rad trenera Srđana Blagojevića.

Zbog toga su mnogi pretpostavili da bi uprava mogla da se zahvali svom treneru, ali do toga ipak neće doći, potvrđeno je Mozzart Sportu.

1/8 Vidi galeriju Šesnaestina Kupa Srbije. Foto: Starsport

- Predsednik Rasim Ljajić, te direktori Predrag Mijatović i Danko Lazović hoće da ponude nešto drugačiji koncept i da omoguće Srđanu Blagojeviću nastavak rada, iako i sami vide da nešto ne funkcioniše. Sigurno će pozvati trenera na odgovornost ili makar tražiti objašnjenje za skromnu partiju, nedostojnu Partizana. Isto tako, lako je pretpostaviti da će zahtevati od njega nešto da promeni, jer ovako ide samo do određenih granica, ali Partizan traži više. Rizika, improvizacije, drskosti, stila, agresije... Svega onoga čega nije bilo u utorak veče. I kod trenera i kod fudbalera - piše Mozzart Sport.

Što se tiče same utakmice, nije bilo mnogo uzbuđenja u uvodnim minutima, a ni šansi na obe strane. Međutim, u 15. minutu domaćin stiže do izgledne prilike koju pretvara u pogodak. U gužvi pred golom Partizana Ergelešu je prvu udarac izblokiran, ali lopta opet stiže do njega, te on puca pravo u mrežu.

U 63. minutu katastrofa za Partizan je bila sve veća. Nikolić je u padu, između Simića i Đurđevića, šutnuo i pogodio mrežu Krunića za velikih 2:0 na semaforu.