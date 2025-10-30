Vojvodina i Crvena zvezda u Novom Sadu igraju zaostali meč trećeg kola Super lige Srbije (četvrtak, 18.00), a poznato je gde možete gledati direktan prenos ove utakmice
CRVENO-BELI DERBI U NOVOM SADU! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Vojvodina - Zvezda
Fudbaleri Crvene zvezde posle dva meča bez pobede i postignutog gola, gostuju Vojvodini u Novom Sadu u zaostalom meču trećeg kola Super lige Srbije (četvrtak, 18.00) i nema dileme da nas čeka drama i neizvesna utakmica.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
Aleksandar Katai na meču Vojvodina - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
