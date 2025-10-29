GRCI KRENULI DA RUŠE MARKA NIKOLIĆA: Obećao je agresivni AEK budućnosti, a ekipa mu je plašljiva i pasivna!
Marko Nikolić, trener fudbalera AEK iz Atine, našao se na udaru grčkih medija, koji bi izgleda da ga smene.
Zvuči neverovatno, ali grčki mediji su brutalni kada se nekome zakače na leđa, a čini se da je Marko Nikolić idealna prilika, posle nekoliko neuspeha AEK da krenu u obračun sa njim.
Dva poraza u derbijima
AEK pod vođstvom Marka Nikolića posle osam kola zauzima treće mesto u prvenstvu Grčke. Klub iz crno-žutog dela Atine ima 16 bodova, četiri manje od vodećeg PAOK i tri od Olimpijakosa, sa skorom od pet pobeda, jednim remijem i dva poraza. Oba neuspeha AEK je doživeo u poslednja dva kola, prvo od PAOK na svom terenu kada su Solunjani slavili rezultatom 2:0, a onda i ovog vikenda kada su pretrpeli poraz u gostima od Olimpijakosa - 2:0.
Tako portal SDNA doslovce piše:
- Kada je Marko Nikolić preuzeo mesto trenera AEK, brzo je uverio navijače da će "u novembru tim igrati fudbal koji svi želimo da vidimo". Ove izjave su podigle očekivanja, jer su navijači očekivali da vide tim koji će igrati dominantno, sa intenzitetom, brzinom i kreativnošću, elementima koji su karakterisali AEK bivšeg trenera Matijasa Almeide u protekle dve godine.
Umesto toga, stigao je novembar i slika tima se dramatično razlikuje od one koju je obećao srpski trener. Dva nedavna derbija sa PAOK i Olimpijakosom bila su otkrivajuća. Umesto "agresivnog AEK budućnosti", videli smo tim koji je stigao sa čisto defanzivnim mentalitetom, plašljiv i pasivan. Nikolićev izbor da postavi tim sa taktikom čekanja i niskim blokiranjem ne samo da nije funkcionisao, već je otkrio i nedostatak samopouzdanja i orijentacije.
Srbin je kontradiktoran
AEK je poražen u obe utakmice, a da nikada nije pokazao da može da se nametne protivniku ili kontroliše tempo. Nakon poraza na "Karaiskakisu", Nikolić se u svojim izjavama pojavio zadovoljan slikom svog tima, ističući da je "video trud i disciplinu". Istovremeno, međutim, zauzeo je potpuno kontradiktoran stav, navodeći da "neki igrači nemaju ambicije". Ova izjava otkriva zbunjenost i nedostatak koherentnosti u razmišljanju srpskog trenera. Ako je zaista video sliku koju je želeo, kako je onda moguće da joj nedostaje ambicija? A ako zaista postoje igrači bez motivacije, kakva je odgovornost trenera koji ih koristi i nije u stanju da ih "probudi"?
Dalje, grčki portal SDNA navodi da je strategija i taktika trenera Olimpijakosa Hozea Luisa Mendilibara bila superiorna u odnosu na kolegu iz AEK Marka Nikolića. Naglašavaju, da je Mendilibar imao i problem više, jer je trebalo da vrati ekipu na pobednički put, posle katastrofalnog poraza od Barselone (1:6) u Ligi šampiona.
Isto tako, portal SDNA ima i određenog razumevanja za Marka Nikolića, jer navodi da je letos tek stigao u AEK i da nije imao dovoljno vremena da igrače pripremi na sebe i svoje zahteve, pa je sasvim logično da njegova ekipa ni koheziju, ni stabilnost timova poput PAOK i Olimpijakos, koji rade znatno duže sa istim trenerom.
Još nije stabilizovao ekipu
"Takođe, AEK, koji je svesno delovao tokom leta sa logikom da će biti potrebna tri, a ne samo jedan prelazni rok da bi se završilo restrukturiranje, logično je da ima praznine u timu - navodi SDNA i dodaje:
- Trener Nikolić mora da radi još intenzivnije, još ciljanije kako bi stekao čvrst tlo pod nogama i stabilnost. Isto važi i za lake greške. Trener Nikolić mora da učini sve što je potrebno, kako bi AEK mogao da stigne do januara, a da se nije odvojio od svojih ciljeva.
Pored Marka Nikolića, grčki mediji uveliko danima kritikuju i dvojicu fudbalera AEK Luku Jovića i Marka Grujića.
Kurir sport/SDNA