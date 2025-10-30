Slušaj vest

Robinjo je bio jedan od najvećih talenata brazilskog fudbala, zvali su ga Peleovim naslednikom i predviđali su mu blistavu budućnost, a on je završio na samom dnu.

Već godinu i po dana nalazi se u ozloglašenom zatvoru Tremembe u Brazilu, gde služi dvetogodišnju kaznu zatvora zbog silovanja jedne 23-godišnje Albanke u Milanu 2013. godine.

Presuda kaže da je Robinjo sa petoricom muškaraca silovao ženu u diskoteci. Tokom silovanja, kako se navodi, oni su tada devojku prvo napili, a onda se iživljavali nad njom dok je bila bespomoćna.

Međutim, Robinjo je deset godina izbegavao služenje kazne. Presuda nije imala mnogo značaja za bivšeg fudbalera koji je u to vreme živeo u Brazilu. Italijansko pravosuđe zatražilo je izručenje Robinja od brazilskih vlasti. Međutim, taj proces je zaustavljen u startu jer ustav Brazila zabranjuje izručenje svojih državljana. Ipak, brazilski sud je u martu prošle godine doneo odluku da slavni fudbaler mora da odsluži kaznu u svojoj zemlji.

Nedavno je odbijena nova žalba bivšeg fudbalera Reala, Sitija i Milana, pa će nastaviti da služi zatvorsku kaznu.

On i dalje tvrdi da je nevin i da ne postoji dovoljno dokaza koji to jasno pokazuju.

"Imali smo kratku, površnu vezu. Razmenili smo poljupce, a nakon toga sam otišao kući. Tamo su bili i drugi ljudi. Kad sam video da želi da nastavi s drugim momcima, otišao sam kući. Nikada to nisam demantovao. Bilo je to sporazumno. Nikada to nisam porekao. Mogao sam to poreći jer moj DNK nije tamo. Ali nisam lažov", rekao je Robinjo u intervjuu za "TV Rekord".

Kružile su priče da Brazilac ima povlašćen tretman u zatvoru, ali on to oštro demantuje.

"Moja ishrana, moj raspored spavanja, sve je isto kao i kod ostalih zatvorenika. Nikad nisam jeo ništa drugačije, nikada nisam imao drugačiji tretman. Kad je vreme za posao, radim sve što i ostali zatvorenici. Ako želimo igrati fudbal, dozvoljeno je nedeljom, kada nema posla", tvrdi Robinjo.

Naglasio je da nikada nije imao nikakve privilegije.

"Posete su subotom i nedeljom. Moja supruga ne dolazi sama, dolazi sa mojom decom. Tretman je isti za sve".

Robinjo je zatvoren u ozloglašenom zatvoru Tremembe u unutrašnjosti Sao Paula. Zatvor zovu i "zatvor za slavne", pošto su tu smešteni veliki kriminalci i istaknute ličnosti iz javnog života koje su u opasnosti u drugim ustanovama zbog njihovog društvenog uticaja.

"Širili su laži da sam vođa zatvora i da imam mentalne probleme. Nikada ih nisam imao, nikada nisam morao da uzimam lekove, hvala Bogu. Uprkos tome koliko je teško biti u zatvoru, to je normalno, ali ostao sam hladne glave i radim sve što rade i drugi zatvorenici. Ovde u zatvoru je cilj prevaspitati i rehabilitovati one koji su napravili greške. Nikada nisam imao lidersku ulogu ovde, nito bilo gde drugde. Ovde su stražari ti koji komanduju, mi zatvorenici se pokoravamo", poručio je Robinjo.

