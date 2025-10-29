Crvena zvezda nadrljala je zbog ispada navijača na meču protiv Brage
ZVEZDA ŽESTOKO NADRLJALA! UEFA BRUTALNO KAZNILA CRVENO-BELE! Pored novca, tu je i ZABRANA za navijače!
FK Crvena zvezda ponovo je dobila kaznu UEFA, ovog puta zbog ispada navijača na utakmici protiv Brage u Portugalu.
Crveno-belima se na teret stavlja rasističko i diskriminatorno ponašanje navijača, kao i prenošenje poruke koja nije pogodna za sportski događaj.
Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia
Zbog prvog ispada Zvezda će morati da plati 20.000 evra, a moraće da doda još 42.500 evropskih novčanica, što dovodi do ukupne kazne od 62.500 evra.
Takođe, navijači Zvezde neće moći na gostovanja Šturmu u Gracu i Malmeu u Švedskoj.
