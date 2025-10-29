Slušaj vest

FK Crvena zvezda ponovo je dobila kaznu UEFA, ovog puta zbog ispada navijača na utakmici protiv Brage u Portugalu.

Crveno-belima se na teret stavlja rasističko i diskriminatorno ponašanje navijača, kao i prenošenje poruke koja nije pogodna za sportski događaj.

Braga - Crvena zvezda

Zbog prvog ispada Zvezda će morati da plati 20.000 evra, a moraće da doda još 42.500 evropskih novčanica, što dovodi do ukupne kazne od 62.500 evra.

Takođe, navijači Zvezde neće moći na gostovanja Šturmu u Gracu i Malmeu u Švedskoj.

