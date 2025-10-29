Slušaj vest

Real Madrid je u nedelju u El Klasiku savladao Barselonu rezultatom 2:1, a veliku senku na trijumf kraljevskog kluba bacio je ispad brazilskog fudbalera Vinisijusa Juniora.

Odlučio je Ćabi Alnso da izvede Vinisijusa iz igre u 72. minutu meča i to se nimalo nije dopalo Brazilcu. Ljutito je išao ka klupi, psovao i dobacivao svašta treneru Reala, a onda demonstrativno odjurio u svlačionicu.

Real - Barselona, El klasiko 2025/26 Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

To se naravno nije dopalo mladom stručnjaku Madriđana, koji je ekspresno reagovao.

Prema saznanjima španskog novinara Pipija Estrade, Alonso je odmah poslao svog asistenta da vrati Vinisijusa na klupu uz jasnu poruku:

"Ako se na vrati na klupu, igraće jako malo. Ponovite mu to, neka mu bude potpuno jasno".

Član stručnog štaba je preneo poruku Brazilcu, koji se nešto kasnije vratio na klupu svog tima.

Estrada tvrdi da je Alonso nakon toga oštro iskritikovao Vinisijusa zbog ponašanja.

