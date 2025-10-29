Slušaj vest

Bugarin Dimitar Berbatov dobro je poznato lice u svetu fudbala.

On je tokom karijere nosio dres Bajer Leverkuzena, Totenhema, Mančester junajteda, Fulama, Monaka, PAOK-a da bi se penzionisao u Indiji.

Gostovao je Berbatov u podkastu kod bivšeg saigrača iz Junajteda, Rija Ferdinanda, gde je otkrio kako je na početku karijere bio otet.

- Neke stvari za tebe će zvučati neverovatno. Za mene je bilo kao da se ništa posebno nije dogodilo. Bila su to teška, teška vremena kod kuće, znaš. Drugačija, sa bandama - počeo je priču Berbatov kom se pakao desio kada je imao 18 godina.

Za sve je bio kriv jedan njegov saigrač.

- Nisam imao automobil u to vreme. Pa mi je jedan saigrač nakon treninga rekao: 'Kreni sa mnom, odvešću te do mog prijatelja'. Naravno, bio sam malo naivan. Možda sam mu verovao jer smo igrali u istoj ekipi. Tako sam seo u njegov automobil. Odvezao me je u restoran. Za jednim stolom sedeo taj tip, sam. Za tri druga stola sedeli su veliki tipovi - kao ogromni hladnjaci - tipični balkanski tipovi koji su sedeli iza njega, samo su me gledali i pogledom zastrašivali. Bilo je zastrašujuće. Tip koji me tamo doveo rekao je: 'Idi tamo, sedni, vidimo se kasnije.' A ovaj drugi je rekao: 'Dođi ovamo, sedni' - dodao je on.

Nije se tu zaustavio već je čitavu situaciju opisao do detalja.

- Sedim i razmišljam: 'Šta se događa? Moram da pozovem tatu.' Tip je onda progovorio: 'Znaš li kako me zovu? Zovu me kuvar. Znamo za tebe. Želimo te u našoj ekipi. Moramo da te imamo...' Rekao sam: 'Da, ali igram u CSKA Sofiji. Mislim, sviđa mi se tamo.'Smislićemo nešto. Ne brini se.' Bio sam preplašen i mislio sam: 'Moram da pozovem tatu.'

Agonija je trajala satima, da bi konačno dobio dozvolu da pozove oca.

- Možda bio tamo dva, tri sata i na kraju mi ​​je tip dopustio da nazovem tatu i panično mui rekao: 'Ovde sam. Ne znam gde sam. Oko mene su nepoznati ljudi'. Pričao sam jako brzo, a on je rekao: 'Smiri se, diši' - istakao je Dimitar, a zatim dodao:

- Šta se dešava dovraga? Oteće me, a ja ne želim da idem, želim da idem kući.' A on je rekao: 'U redu, u redu. Da vidim šta mogu da uradim, pozvaću jednog tipa.

Sve se, na sreću, dobro završilo, a Berbatov je kasnije napravio zavidnu karijeru.

