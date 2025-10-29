Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa nalaze se u rezultatskoj krizi i nemaju pobedu još od 13. septembra i meča protiv Intera.

Zbog toga je i hrvatski stručnjak Igor Tudor dobio otkaz, a kao njegova zamena spominje se legendarni Lućano Spaleti. Prvi meč bez Tudora na klupi Juve će igrati protiv Udinezea (sreda, 18.30) i biće pod imperativom pobede.

Italijanski mediji navode kako će Dušan Vlahović sigurno biti starter na ovoj utakmici, te će ovo biti treći vezani meč za srpskog reprezentativca koji počinje od prvog minuta.

Dušan Vlahović Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Svi su u čudu jer je ovo prvi put od starta sezone da će Vlahović početi meč tri puta zaredom.

Nema dileme da će sve oči biti uprte u njega jer Juve ne samo da nije pobedio od 13. septembra, već nije postigao niti jedan gol na četiri vezane utakmice i videćemo hoće li Vlahović pomoći da se to promeni.

