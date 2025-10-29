Slušaj vest

Derbi dolazi u trenutku kada novosadski tim igra u odličnoj formi, sa dve ubedljive pobede iza sebe, pa optimizam u redovima “stare dame“ raste iz dana u dan.

Mladi fudbaler Voše Siniša Tanjga ističe da ekipa s velikim samopouzdanjem i verom u sebe dočekuje aktuelnog šampiona.

– Atmosfera u timu je veoma pozitivna pred derbi sa Crvenom zvezdom. Igramo na našem stadionu i pred našim vernim navijačima, a očekivanja su uvek ista – da tri boda ostanu u Novom Sadu. Vojvodina je veliki klub koji uvek ide na pobedu bez obzira ko nam je rival. Nadamo se trijumfu koji će nas približiti vrhu tabele i umesati u borbu za najviši plasman – rekao je Tanjga.

Kako dodaje, ključ uspeha vidi u zajedništvu, radu i energiji koju ekipa pokazuje poslednjih nedelja.

– Optimizam zasnivamo na dobroj formi i dve poslednje ubedljive pobede, na zajedništvu celog tima i velikoj podršci naših navijača. Siguran sam da će ispuniti stadion u većem broju od navijača našeg rivala i da će nam, kao i uvek do sada, biti vetar u leđa – poručio je fudbaler Vojvodine.

Ekipa podiže formu kako odmiče sezona i krajnji cilj je jasan, Evropa i borba za trofej u Kupu Srbije.

– Ambicije po pitanju Evrope nikada ne smeju da se dovode u pitanje, tamo je mesto Vojvodini svake sezone. Naravno, želimo i korak dalje u Kupu u odnosu na prošlu sezonu. Idemo iz utakmice u utakmicu i potpuno smo fokusirani na četvrtak i duel protiv Crvene zvezde na našem stadionu. Korak po korak, a uveren sam da stižemo do zacrtanog cilja na kraju trke – zaključio je Tanjga.