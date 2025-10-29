Slušaj vest

Hladan tuš priredili su fudbaleri Partizana rukovodstvu kluba i svojim navijačima porazom od Mačve u Šapcu (0:2) i ispadanjem iz Kupa Srbije.

Eliminacija crno-belih od ekipe koja igra drugi rang takmičenja naznačila je novu krizu u Humskoj.

Nije kraj sveta - Rasim Ljajić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Neće padati glave

Predsednik FK Partizan Rasim Ljajić razočaran je igrom i rezultatom, ali i svestan da niko ne sme sada da skida glave treneru Srđanu Blagojeviću i mladim fudbalerima.

- Katastrofa - bile su prve reči Rasima Ljajića za Kurir, uz dubok uzdah, kada ga je Kurir pitao za mišljenje povodom ispadanja Partizana u šesnaestini finala Kupa Srbije:

- Nema dileme, ne treba čovek mnogo sada da pametuje. Možda i najveći neuspeh u poslednjih godinu dana. Niko nije očekivao da ovako nešto može da se desi. Realno, kvalitet je na strani Partizana, rezultat i plasman nisu smeli da se dovode u pitanje. Nije isto ispasti, uz dužno poštovanje, od Mačve u kupu i iz evropskog takmičenja. Ovo je veći neuspeh, a ono veća šteta. Nema opravdanja!

Međutim, Rasim Ljajić nije kivan na mlade fudbalere Partizana, koji su ozbiljno potcenili Mačvu.

- Svesni smo da se radi o mladoj ekipi. Govorili smo i ranije, mi iz uprave, da će biti oscilacija i da moramo da ih istrpimo. Bez obzira koliko će to sve biti bolno. Najlakše je prebaciti krivicu na igrače, trenera, ili bilo kog drugog... Da se ne ponavljam, ali poraz od Mačve jeste bolan. Posebno što je Partizan imao ozbiljne ambicije u kup takmičenju. Ali, još veća tragedija bi bila da potonemo u minus fazu, koja bi nas koštala bodova u prvenstvenoj trci. Prisebnost mora da se očuva, kao i mir, da ne potrošimo ovu našu decu sa prevelikim kritikama i pritskom koji oni ne mogu da nose. Važno je da ovaj potencijal i talenat sačuvamo, poštedimo, nepotrebnih negativnosti.

1/8 Vidi galeriju Šesnaestina Kupa Srbije. Foto: Starsport

Kazne nisu pomogle

Kazne očigledno nisu pomogle da se sve dovede u red.

- Da vam kažem... Za kazne nije nikada kasno, ali... Nekada kazna može biti stimulativna, nekada ne. Najlakše bi bilo opet krenuti sa tim, ali moramo biti trezveni. Za kazne neće biti kasno ni posle subote, ni posle nedelje. Nije dobro što je Partizan postao tema u medijima. I to negativna. Dosad su nas svi gledali sa pozitivne strane. Čak i kada smo gubili i ispadali iz Evrope. Ovo što nam se desilo u Šapcu jeste ozbiljan udarac. Da se ne lažemo. I niko neće da ga minimizira. Naprotiv, ali mora da se živi dalje i da se klub razvija uprkos svemu.

Partizan je računao da se bori za trofej u Kupu, a sada mu ostaje jedino prvenstvo.

- Najmanje što očekujemo jeste neizvesna trka za titulu do kraja prvenstva! A, to podrazumeva da Partizan mora biti još bolji i uspešniji. Da izbegnemo kikseve koji su nam se desili kao ovaj protiv Mačve, ali onaj u Nišu. Ali, tamo je kiksnula i Zvezda. Ispali smo iz dva takmičenja. Jedna eliminacija bila je časta i to je ona u Evropi, gde smo od šest dobili četiri utakmice. Tu je bilo tuge i velike štete. Ali, ovo protiv Mačve je baš bolno. To Partizanu nije smelo da se desi. Niko ne može da kaže da se igrači nisu borili i zalagali, ali rezultat na semaforu pokazuje nešto drugo.

Titula mora da se napadne - Rasim Ljajić Foto: @starsport

Zvezdo, čuvaj se

Svestan je Rasim Ljajić da Partizan sada mora sve resurse da koncentriše na Superligu.

- Apsolutno moramo da se borimo za titulu! To je jedino što nam je ostalo. Ne možemo da obećavamo trofej, bilo bi neozbiljno, ali moramo da budemo konkurentni i da vrebamo svaku grešku rivala. Voleo bih da derbi odlučuje o tituli. Moramo da se borimo, koliko god nam sada bilo teško. Da ohrabrimo ove mlade ljude, našu decu, da su porazi sastavni deo sporta, da ne smeju da pokleknu. Svi zajedno, tu mislim na stručni štab i trenera, ali i upravu kluba i navijače, ne smemo da dozvolimo da nam deca padnu u očaj.

Status trenera Blagojevića odmah je doveden u pitanje. Neki partizanovci ga baš omalovažavaju u svojim podkastima i na jutjub kanalima.

- Trener je uvek najizloženiji i na udaru! Setite se samo kako se Blagojevićeva percepcija menjala iz meseca u mesec. Kada je došao, mnogi su ga potcenjivali i pitali se ko je on i otkud u Partizanu. Posle prvog derbija svi su pisali hvalospeve o njemu, jer je igrao nerešeno. Onda je opet došla negativna faza, pa onda miran period kad smo igrali dobro... I sad opet salve kritika. Teško je za svakog čoveka. Rekao je da je njegova odgovornost najveća za poraz od Mačve, jer radi sa tom decom svaki dan. Sada je najmanje što treba, da mi vršimo pritisak na njega. Blagojević je deo našeg mozaika.

Prvi na udaru partizanovaca - Srđan Blagojević Foto: Beta Ivica Veselinov

Blagojević (ni)je upitan

Partizanu sledi teško gostovanje u subotu, gde od 18.00 časova na Banovom brdu igra protiv Čukaričkog.



- Sve ovo što sam pričao je zbog te utakmice, koja je mnogo važna za Partizan. Zato moramo da sačuvamo mir u ekipi i stručnom štabu. Čukarički je sada najbitniji. Važnost te utakmice ne možemo da zanemarimo. Svaki sledeći meč biće kvalifikaciona za nas, jer smo ostali bez kupa. Da igramo Evropu, ne bi svaka utakmica imala važnost koju će imati sada... Posle Čukaričkog sledi nam Javor, pa Novi Pazar. Tri veoma teške utakmice u deset dana.

Paralelno sa takmičenjem, rukovodstvo Partizana koncentrisano je i na stabilizaciju kluba, sređivanje dugova i UEFA monitoring.

- Posle ove utakmice, verujte, sve je to u drugom planu. To je vraški težak posao, koji ne zanima navijače. Papiri, to kako mi pravimo dogovore, kako prosimo... Tražimo novac i razumevanje od ovog ili onog, države, to ljude ne zanima... I dobro je da je tako, nismo mi specifični u tome. Tako je svuda u svetu. U sportu i fudbalu rezultat na sefamoru je jedino merilo. Ako ima rezultata klub će biti uspešan... To što mi stabilizujemo klub, smanjujemo troškove, poboljšavamno infrastrukturu, to je sve periferno - u dahu je rekao Ljajić, pa nastavio:

Ishvalio Partizan i politiku kluba - Nenad Lalatović Foto: Starsport

Koga briga za dug, kad nema rezultata

- Da pozlatimo sve terene... Koga briga?! Imamo dugoročnu strategiju da Partizan bude moderan klub, ali da bi se to desilo, potrebni su nam rezultati. Svi su pričali da će istrpeti decu, ali sam znao da od toga nema ništa. Prvi kiks i svi su skočili na nas! Na tu decu i stručni štab... Ali i to je normalno. Moramo raditi na dva koloseka, na stabilizaciji Partizana i rezultatu.

Nenad Lalatović, za koga se zna da je veliki zvezdaš, nedavno je kao trener Mladosti iz Lučana pohvalio upravu Partizana i poželeo da klub zaradi 50 miliona evra od prodaje mladih igrača.

- Lalatovićeva izjava je više nego korektna, poštena i istinita. Čovek je rekao nešto što jeste strategija kluba, ali kao što vidimo sve to može doći u pitanje, posle rezultata u Šapcu. Malo ko ima strpljenja i razumevanja za ovakve kikseve koji se dogode. Istina je, ova deca su najveći kapital koji Partizan ima. Tih osam ili devet momaka, čija vrednost raste. U fudbalu morate da razvijate talenat i potencijal, ali uz njih da imate i rezultat - zaključio je Rasim Ljajić.