Slušaj vest

Fudbaler Reala Vinisijus Žunior izvinio se saigračima, klubu, predsedniku Florentinu Perezu i navijačima zbog svog ponašanja na meču 10. kola La Lige protiv Barselone, prenela je španska Marka.

Fudbaleri Reala su pre tri dana na svom terenu pobedili Barselonu rezultatom 2:1, a Vinisijus je burno reagovao zbog izmene u 72. minutu. Brazilski fudbaler se nije pozdravio sa članovima stručnog štaba i saigračima na klupi za rezerve, već je ljutito otišao u svlačionicu.

"Želim da se izvinim svim navijačima Reala zbog moje reakcije na zamenu u El klasiku. Kao što sam se već lično izvinio tokom današnjeg treninga, želim ponovo da se izvinim svojim saigračima, klubu i predsedniku", naveo je Vinisijus na društvenim mrežama.

profimedia-1020501043vini.jpg
Vinisijus Žunior u dresu Reala iz Madrida Foto: David Klein / Zuma Press / Profimedia

"Ponekad me strast savlada, uvek želim da pobedim i pomognem svom timu. Moja takmičarska priroda proističe iz ljubavi koju osećam prema ovom klubu i svemu što on predstavlja. Obećavam da ću se boriti svake sekunde za dobrobit Reala, kao što sam to činio od prvog dana", dodao je fudbaler Reala.

Ne propustiteFudbalSKANDAL! ZVEZDA REALA SLALA GOLE FOTOGRAFIJE POZNATOJ INFLUENSERKI, ONA OTKRILA "PRVLJAVE" DETALJE! Kaže da je pravi manijak, stalno razmišlja o onim stvarima!
Screenshot 2025-10-16 095250.jpg
FudbalVINISIJUS OSTAVIO DEVOJKU ZBOG MAJKE TROJE DECE: Brazilac priznao neverstvo, jer je odlepio za TV voditeljkom!
junior.jpg
FudbalNEMA NEJMARA I VINISIJUSA ŽUNIORA: Ančeloti saopštio spisak igrača Brazila za mečeve kvalifikacija za Mundijal
profimedia-1009496350.jpg
FudbalBURA U REALU - VINISIJUS PREKINUO PREGOVORE SA KRALJEVSKIM KLUBOM! Proradila sujeta, Brazilac želi da bude jednak sa Mbapeom!
profimedia-1020501043vini.jpg

 BONUS VIDEO:

Gol Atletiko Madrid - Real Madrid Izvor: Arena premium