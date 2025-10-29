Slušaj vest

Već je izvesno da će Veljko Paunović biti novi selektor seniorske fudbalske reprezentacije Srbije, a prema saznanjima portala Telegraf, on bi na klupu "orlova" trebalo da sedne već protiv Engleske.

Pregovori između čelnika FSS i Veljka Paunovića su u poodmakloj fazi, o čemu smo već pisali, i detalji su preostali da se sve finalizira.

Kako Telegraf navodi, Veljko Paunović će preuzeti tim već za novembarski ciklus i mečeve protiv Engleske na Vembliju 13. novembra i Letonije u Leskovcu tri dana kasnije.

1/18 Vidi galeriju Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Ako se ovo ostvari, nema dileme da će javnost u Srbiji biti oduševljena i da će eventualna šok terapija razmrdati i fudbalere koji, iako imaju minimalne šanse za baraž za Mundijal, mogu da se nadaju čudu.

Nije poznato na koliko bi trebalo da traje saradnja između Veljka Paunovića i Saveza, ali je logično da prvi ugovor bude na dve godine, odnosno za sledeći ciklus u kojem će Srbija igrati kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Cilj će biti plasman na EURO 2028.

Da li će Veljko Paunović sesti na klupu Srbije već protiv Engleske ili će Zoran Bata Mirković voditi "orlove" na narednim izazovima, ostaje da se vidi...

Kurir Sport / Telegraf

BONUS VIDEO: