Slušaj vest

Čitava Srbija zavijena je u crno posle tragedije i saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao kombi koji je prevozio mlade džudiste Partizana.

Jedan dečak je poginuo, dok su njih sedmorica, kao i vozač kombija povređeni. Posle ove tragedije, futsal klub Partizan odlučio se da povuče veoma human potez i da sav prihod sa predstojećeg "večitog derbija" sa Crvenom zvezdom (nedelja, 2. novembar, 20.00, hala na Banjici) donira džudo sekciji crno-belih.

Saopštenje futsal kluba Partizan o ovom humanom gestu prenosimo u celosti:

Foto: Futsal klub Partizan

- Sav prihod od “večitog derbija” u futsalu biće doniran džudo klubu Partizan

Futsal klub Partizan obaveštava javnost da će sav prihod od prodaje ulaznica za predstojeći “večiti derbi” između Futsal kluba Partizan i KMF Crvena zvezda, koji se igra u nedelju, 2. novembra u SC Voždovac (Banjica), biti doniran džudo klubu Partizan.

Pored toga, klub će dodatno uplatiti 100.000 dinara direktne pomoći, u znak solidarnosti i podrške nakon tragične saobraćajne nesreće u kojoj je stradalo dete iz džudo kluba Partizan, dok je više članova povređeno.

Ovim gestom želimo da pokažemo da je Partizan jedna porodica - zajednica u kojoj su saosećanje, jedinstvo i podrška u teškim trenucima iznad svega.

Prodaja ulaznica:

Petak: 10:00–17:00

Subota: 10:00–17:00

Nedelja: 10:00–15:00

Blagajna stadiona Partizana

Ulaznice dostupne i online Ticketline

Ticketline

Ticketline - websajt za prodaju karata

Pozivamo sve navijače da dođu, podrže naše igrače i zajednički doprinesu akciji posvećenoj sećanju na mladog sportistu i podršci njegovim drugovima i porodici - stoji u saopštenju futsal kluba Partizan.

BONUS VIDEO: