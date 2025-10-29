HUMAN GEST FUTSAL KLUBA PARTIZAN! Sav prihod od "večitog derbija" biće doniran džudo sekciji crno-belih
Čitava Srbija zavijena je u crno posle tragedije i saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao kombi koji je prevozio mlade džudiste Partizana.
Jedan dečak je poginuo, dok su njih sedmorica, kao i vozač kombija povređeni. Posle ove tragedije, futsal klub Partizan odlučio se da povuče veoma human potez i da sav prihod sa predstojećeg "večitog derbija" sa Crvenom zvezdom (nedelja, 2. novembar, 20.00, hala na Banjici) donira džudo sekciji crno-belih.
Saopštenje futsal kluba Partizan o ovom humanom gestu prenosimo u celosti:
- Sav prihod od “večitog derbija” u futsalu biće doniran džudo klubu Partizan
Futsal klub Partizan obaveštava javnost da će sav prihod od prodaje ulaznica za predstojeći “večiti derbi” između Futsal kluba Partizan i KMF Crvena zvezda, koji se igra u nedelju, 2. novembra u SC Voždovac (Banjica), biti doniran džudo klubu Partizan.
Pored toga, klub će dodatno uplatiti 100.000 dinara direktne pomoći, u znak solidarnosti i podrške nakon tragične saobraćajne nesreće u kojoj je stradalo dete iz džudo kluba Partizan, dok je više članova povređeno.
Ovim gestom želimo da pokažemo da je Partizan jedna porodica - zajednica u kojoj su saosećanje, jedinstvo i podrška u teškim trenucima iznad svega.
Prodaja ulaznica:
Petak: 10:00–17:00
Subota: 10:00–17:00
Nedelja: 10:00–15:00
Blagajna stadiona Partizana
Ulaznice dostupne i online Ticketline
Ticketline
Ticketline - websajt za prodaju karata
Pozivamo sve navijače da dođu, podrže naše igrače i zajednički doprinesu akciji posvećenoj sećanju na mladog sportistu i podršci njegovim drugovima i porodici - stoji u saopštenju futsal kluba Partizan.
