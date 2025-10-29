Slušaj vest

Srpski fudbalski reprezentativacSrđan Babić uspešno je operisan u Moskvi posle povrede ligamenata kolena.

Klub Spartak iz glavnog grada Rusije objavio je da Srđana Babića posle hiruškog zahvata čeka duža pauza.

Srđan Babić fudbaler Spartaka iz Moskve u bolnici posle operacije Foto: Www.spartak.com

Srđan Babić je 18. oktobra zadobio povredu prednjeg ukrštenog ligamenta desnog kolena, tokom utakmice 12. kola Ruske Premijer lige protiv Rostova (1:1).

- Pred nama je dug period oporavka, ali Srđan je spreman za rad i definitivno će se vratiti još jači - stoji na zvaničnom Telegram kanalu Spartaka, uz fotografiju Babića iz bolničke postelje.

Prema pisanju ruskih medija Srđana Babića (29) nakon operacije očekuje oporavak duži od šest meseci. Ove sezone, srpski reprezentativac odigrao je 13 utakmica za Moskovljane u svim takmičenjima.

Srđan Babić u dresu moskovskog Spartaka Foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Valja pomenuti da je Srđan Babić imao kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta pre manje od godinu dana, ali na levom kolenu. I tada je operisan, ali u Beogradu.

Spartak iz Moskve kojeg sa klupe predvodi Dejan Stanković nalazi se na šestom mestu na tabeli fudbalskog prvenstva Rusije. Najpopularniji klub u toj zemlji ima 22 boda, sedam manje od vodećeg tima i šampiona Krasnodara. Upravo Spartak naredno kolo gostuje Krasnodaru, a utakmica na stadionu "Ozon arena" biće odigrana u nedelju od 17.30 časova.