Fudbaleri Crvene zvezde će 6. novembra od 18.45 časova ugostiti francuski Lil u četvrtom kolu Lige Evrope.

Očekivanja od tog meča je izneo bivši fudbaler Crvene zvezde i dugogodišnji igrač francuskog Tuluza Pavle Ninkov.

Pavle Ninkov iz vremena kada je bio fudbaler Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

- Lil je sada pobedio utakmicu sa velikom razlikom, ali protiv poslednje ekipe na tabeli u francuskom prvenstvu. Nije realno pričati o toj utakmici, ali mečevi u Evropi su merodavni. Lil kao tim iz Francuske ne odustaje do poslednjeg minuta, dobra su ekipa bez sumnje, trenutno su u vrhu francuske lige. Imaju dosta dobrih igrača, mladih i perspektivnih iz svih delova sveta, koji mogu da iznenade. Izuzetno su nezgodni i imaju dobru ekipu, što govore rezultati - rekao je Pavle Ninkov i dodao:

- Zvezda sigurno ima šanse za dobar rezultat, pogotovo ako se iskoriste mane protivnika. Lil ima izuzetno visoku defanzivnu liniju, koja može da bude eksploatisana od strane brzih fudbalera našeg kluba. Tu može Zvezda da napravi problem, ako bude igrala kako ume.

Veruje Pavle Ninkov da podrška navijača može da napravi razliku.

- Navijači uvek imaju ulogu u igri i rezultatu Zvezde. Oni su uvek bili vetar u leđa. Mislim da dobra igra i podrška navijača mogu da donesu dobar rezultat Crvenoj zvezdi protiv Lila - zaključio je bivši desni bek Crvene zvezde.