KATALONCI IDU U JUŽNU AMERIKU: Barselona u decembru igra u Peruu
Fudbalski klub Barselona završava planove oko prijateljske utakmice u decembru u Peruu, kako bi nadoknadila finansijski gubitak zbog otkazanog duela u Majamiju protiv Viljareala.
Barselona se nada da će od potencijalne prijateljske utakmice u Peruu zaraditi sedam do osam milona evra, što bi klubu bilo značajno dok se bori da stabilizuje tokove prihoda, preneo je Mundo Deportivo.
Katalonski klub nameravao je da odigra prvenstvenu utakmicu protiv Viljareala 20. decembra na Hard Rok stadionu u Majamiju, dobio je dozvolu lige, ali se odustalo od planova posle brojnih kritika klubova, igrača i navijača i samog organizatora.
Kako su preneli mediji, predsednik Barselone Đoan Laporta obratio se u trening centru igračima, treneru Hansiju Fliku i sportskom direktoru Deku i potvrdio spremnost kluba da prihvati ponudu iz Perua.
Tokom sastanka Laporta je istakao finansijski značaj utakmice.