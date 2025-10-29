Slušaj vest

Fudbalski klub Barselona završava planove oko prijateljske utakmice u decembru u Peruu, kako bi nadoknadila finansijski gubitak zbog otkazanog duela u Majamiju protiv Viljareala.

Barselona se nada da će od potencijalne prijateljske utakmice u Peruu zaraditi sedam do osam milona evra, što bi klubu bilo značajno dok se bori da stabilizuje tokove prihoda, preneo je Mundo Deportivo.

1/6 Vidi galeriju Real - Barselona, El klasiko 2025/26 Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Katalonski klub nameravao je da odigra prvenstvenu utakmicu protiv Viljareala 20. decembra na Hard Rok stadionu u Majamiju, dobio je dozvolu lige, ali se odustalo od planova posle brojnih kritika klubova, igrača i navijača i samog organizatora.

Kako su preneli mediji, predsednik Barselone Đoan Laporta obratio se u trening centru igračima, treneru Hansiju Fliku i sportskom direktoru Deku i potvrdio spremnost kluba da prihvati ponudu iz Perua.

Tokom sastanka Laporta je istakao finansijski značaj utakmice.