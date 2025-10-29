Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak od 18 časova u Novom Sadu gostovati ekipi Vojvodine u zaostalom trećem kolu Superlige Srbije.

Konferenciju za medije je pred početak utakmice održao šef stručnog štaba Vladan Milojević:

- Uvek prija podrška vodećih ljudi iz kluba, nisam nikada ni sumnjao da je imam - počeo je Milojević.

Objasnio je Milojević slabije izdanje u Nišu:

- Imali smo dosta povređenih igrača, dosta napadača. Arnautović, problem sa Brunom, Babika dugo nije tu, Radonjić. To su sve igrači koji mogu da rešavaju utakmice i sutuacije kod niskog bloka. Jednostavno nismo mogli da nađemo rešenje.

Elšnik i Katai su produžili ugovore sa Crvenom zvezdom:

- Mislim da su oni paradigma profesionalizma i svega što su uradili do sada. O Saletu ne treba trošiti reči, drago mi je da je produžio ugovor, te da će ostati u klubu. Elšnik je pravi profesionalac koji je pokazao svojim radom i ponašanjem da pripada ovde i drago mi je zbog njega.

Zvezdin tim je oslabljen povredama:

- Oporavak ne ide baš onako kako očekujemo, ima još par nekih igrača koji su se povredili, te su van stroja. Videćemo danas posle treninga, kakva je situacija sa njima. Definitivno imamo kadrovskih problema.

Vojvodina se nalazi u dobroj formi:

- Igraju jako dobro, nadahnuto. Pogotovo kada igraju u Novom Sadu, ali svakako očekuje nas jedan derbi i moramo da se pripremimo na najbolji mogući način da prevaziđemo postojeće probleme.

Veliki broj bivših igrača Zvezde je u Vojvodini:

- Ponavljam se stalo, igraju za svoj klub, a mi ćemo obratiti pažnju na njih.

Interesovalo je predstavnike medija ko će dobiti trenerski duel:

- Videćemo posle utakmice.

Crveno -beli će u slučaju pobede učvrstiti poziciju na tabeli Superlige Srbije:

- Ne razmišljamo tako, razmišljamo o utakmici sa Vojvodinom, tabelu generalno i ne gledamo.

Predstavnike medija je interesovalo i da li je put do trofeja Kupa Srbije sada crveno-belima olakšan nakon ispadanja iz takmičenja večitog rivala:

- Ne bih tako gledao, posle svih utakmica kada sagledamo, dosta superligaša je ispalo. To je draž takmičenja u kupu. Nijedna utakmica nije laka, svi klubovi su pokazali da dobro treniraju i da su profesionalci, jeste iznenađenje, ali utakmice su pokazale draž kupa - zaključio je Vladan Milojević.

