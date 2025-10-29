Slušaj vest

Naime na sastanku Fudbalskog i Tehničkog savetodavnog panela IFAB-a (FAP-TAP), kojim je predsedavao Noel Muni, izvršni direktor Fudbalskog saveza Velsa, razgovaralo se o nizu tema sa zajedničkim ciljem – unapređenje tečnosti igre i smanjenje nepotrebnih prekida i gubitka vremena.

U fudbalu bi uskoro mogla da stupi na snagu jedna od najznačajnijih promena u poslednjih nekoliko decenija — reforma ofsajd pravila.

Čuvari fudbalskih pravila iz IFAB razmatraju predlog koji bi napadačima znatno olakšao postizanje golova.

Ideja nije nova — još 2020. godine, legendarni trener Arsen Venger (76), koji od 2019. radi kao direktor za globalni razvoj fudbala u FIFA, predložio je potpuno drugačije tumačenje ofsajda.

Prema njegovom predlogu:

Igrač više ne bi bio u ofsajdu ako se bilo koji deo tela kojim se može postići gol (osim ruku i ruku) nalazi u ravni sa poslednjim defanzivcem.

Drugim rečima, napadač bi smeo da bude delimično ispred linije odbrane u trenutku dodavanja lopte, a da to ne bude sankcionisano kao ofsajd.

To bi mu omogućilo kraći put ka golu i potencijalno više šansi za postizanje pogotka.

Cilj promene je da se izbegnu brojna "milimetarska" ofsajd-merenja, čak i uz pomoć savremene poluautomatske tehnologije.

Novi pristup bi se oslanjao na stari fudbalski princip:

"Ako je situacija sumnjiva – odluka ide u korist napadača".

Očekuje se da bi takvo tumačenje donelo više golova i atraktivniji fudbal za gledaoce.