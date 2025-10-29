Slušaj vest

Nigerijski fudbaler Piter Olajinka i zvanično je napustio Crvenu zvezdu sa kojom je imao ugovor do leta 2026. godine.

Zvezda se tim povodom oglasila i otkrila da je Olajinka želeo nov izazov u nastavku karijeru, a crveno-beli su odlučili da mu izađu u susret i raskinu ugovor sa njim.

1/9 Vidi galeriju Piter Olajinka Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Saopštenje Zvezde prenosimo u celosti:

- Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je sporazumno raskinuo saradnju sa Piterom Olanjinkom, uz obostrano razumevanje i uvažavanje.

Piter je izrazio želju da potraži novi izazov u svojoj karijeri, a klub mu je izašao u susret, uz zahvalnost za profesionalan odnos, posvećenost i doprinos koji je dao našem timu u prethodnom periodu.

Crvena zvezda se zahvaljuje Olanjinki na svemu što je učinio u crveno-belom dresu i želi mu puno uspeha, zdravlja i sreće u nastavku karijere.

Hvala, Piter i srećno - poručili su sa Marakane.

BONUS VIDEO: