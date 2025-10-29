Slušaj vest

Fudbaleri IMT-a plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su  na gostujućem terenu u Surdulici pobedili Radnik 1:0.Strelac pobedonosnog gola bio je Antoni Batis u 81. minutu.

Mačva Šabac Kup Srbije 2025 Foto: Www.partizan.rs

Ranije danas plasman u osminu finala obezbedili su Borac 1926, Budućnost iz Dobanovaca, Grafičar, Spartak iz Subotice, Novi Pazar, Zemun i Trajal.

profimedia0863624470.jpg
ZEMUN-RADNICKI 1923 (KUP)_06.JPG
zvezdamladost-07.jpg

Kurir u Sofiji: Grobari krenuli na meč Hapoel - Partizan Izvor: Kurir sport