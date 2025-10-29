Ranije danas plasman u osminu finala obezbedili su Borac 1926, Budućnost iz Dobanovaca, Grafičar, Spartak iz Subotice, Novi Pazar, Zemun i Trajal.
KUP SRBIJE
TRAKTORISTI SLAVILI U SURDULICI: IMT pobedio Radnik za plasman u osminu finala Kupa Srbije
Slušaj vest
Fudbaleri IMT-a plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su na gostujućem terenu u Surdulici pobedili Radnik 1:0.Strelac pobedonosnog gola bio je Antoni Batis u 81. minutu.
Mačva Šabac Kup Srbije 2025 Foto: Www.partizan.rs
Vidi galeriju
Ranije danas plasman u osminu finala obezbedili su Borac 1926, Budućnost iz Dobanovaca, Grafičar, Spartak iz Subotice, Novi Pazar, Zemun i Trajal.
Reaguj
Komentariši