Fudbaler Barselone i španske reprezentacije Pedri  katalonski klub.Iz Barselone je potvrđeno da 22-godišnji vezista ima parcijalnu rupturu distalnog dela bicepsa u levoj butini. Klub nije naveo vremenski okvir povratka, uz poruku da će "oporavak igrača diktirati njegov povratak na teren".

Pedri je prethodno odigrao 41 uzastopnu utakmicu za Barselonu i propustio je samo jedan od 73 meča pod vođstvom trenera Hansija Flika.

Real - Barselona, El klasiko 2025/26 Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zbog crvenog kartona zarađenog u "El Klasiku" protiv Real Madrida, Pedri je svakako trebalo da propusti naredni ligaški duel sa Elčeom, ali će sada biti van terena duže vreme.

Od dolaska iz Las Palmasa 2020. godine, tada kao 17-godišnjak, Pedri je odigrao 215 utakmica za Barselonu u svim takmičenjima.

Pedri se tako pridružio dugačkom spisku povređenih igrača Barselone, među kojima su Gavi, Robert Levandovski, Rafinja, Dani Olmo, Žoan Garsija i Mark-Andre ter Štegen.

