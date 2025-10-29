Slušaj vest

U sredu je Okružni sud u Madridu potvrdio presudu iz maja 2024. godine, kojom je utvrđeno da su Uefa, Španski fudbalski savez (RFEF) i La Liga primenjivali anti-konkurentske prakse i zloupotrebljavali dominantnu poziciju zabranjujući klubovima da učestvuju u Superligi.

UEFA je reagovala saopštenjem u kojem navodi da najnovija presuda "ne potvrđuje" projekat Superlige, "niti podriva postojeća pravila Uefa-e".

Real Madrid bio je jedan od 12 evropskih klubova koji su podržali Superligu 2021. godine, pre nego što je projekat propao zbog pritiska vlada i navijača.

U zasebnoj odluci Evropski sud pravde u decembru 2023. presudio je da je zabrana klubovima da učestvuju u Evropskoj Superligi nezakonita, što je navelo Uefa-u da ažurira svoja pravila.

"Real Madrid pozdravlja odluku regionalnog suda u Madridu da odbaci žalbe Uefa-e, RFEF-a i La Lige, potvrđujući da je Uefa, u slučaju Superlige, ozbiljno prekršila pravila konkurencije EU, zloupotrebljavajući dominantnu poziciju, u skladu sa presudom CJEU-a", navodi se u saopštenju 15-strukog evropskog šampiona.

"Ova presuda otvara put klubu da traži značajnu odštetu od Uefa", naveo je klub.

"Ova pravila osiguravaju da se svaka međunarodna takmičenja ocenjuju prema objektivnim, transparentnim, nediskriminatorskim i proporcionalnim kriterijumima. Organizacija će pažljivo razmotriti presudu pre nego što odluči o daljim koracima", navela je Uefa.

Uefa je naglasila da će nastaviti da "čuva jedinstvo evropskog fudbala" i da ostaje "posvećena evropskom sportskom modelu, zasnovanom na sportskom zaslugama, otvorenom pristupu, solidarnosti i zaštiti fudbalske piramide".

La Liga je saopštila da poštuje odluku Okružnog suda, ali je ponovila "čvrstu posvećenost integritetu i stabilnosti nacionalnih takmičenja" i "poštovanju pravila konkurencije EU".

Predsednik La Lige Havier Tebas dodao je: "Ova presuda ni na koji način ne predstavlja podršku Superligi ili bilo kojem drugom formatu. Samo ponovo naglašava da pravila moraju da se primenjuju transparentno i objektivno." Saga oko Evropske Superlige počela je u aprilu 2021. kada je objavljeno da je 12 klubova potpisalo učešće u takmičenju.

Navijači, ostale evropske lige i vlade osudili su planove, što je dovelo do kolapsa projekta u roku od 72 sata.

(Beta)