Slušaj vest

Luka Jović se požalio na povredu u duelu protiv Ilijakosa, nakon čega je napustio teren.

Nije poznato o kakvoj povredi se radi i koliko će Jović odusustvovati sa terena.

Ovo je novi udarac za reprezentaciju Srbije, posle povrede Aleksandra Mitrovića, sada je veliko pitanje hoće li Luka Jović može da nastupi na duelu protiv Engleske.

Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Ne propustiteFudbalREAL MADRID NAJAVIO: Kraljevski klub će tražiti odštetu od UEFA zbog Superlige
Real Madrid
FudbalTRAKTORISTI SLAVILI U SURDULICI: IMT pobedio Radnik za plasman u osminu finala Kupa Srbije
Reakcije iz IMT-a posle gola Alekse Mitića na utakmici Crvena zvezda - IMT
FudbalOGLASILA SE CRVENA ZVEZDA: Otkrivena istina o odlasku Olajinke iz kluba - evo šta je razlog!
cz-olajinka1.jpg
FudbalNA POMOLU PRAVA FUDBALSKA REVOLUCIJA: Uvodi se "Vengerovo pravilo" - sve za gol više!
var-ofsajd.jpg

Zakucavanje Bruna Fernanda protiv Hapoela Izvor: Arena sport 1 Premium