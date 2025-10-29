Srpski fudbaler Luka Jović povredio se na meču Kupa Grčke.
Fudbal
NOVE LOŠE VESTI ZA ORLOVE: Povredio se Luka Jović!
Slušaj vest
Luka Jović se požalio na povredu u duelu protiv Ilijakosa, nakon čega je napustio teren.
Nije poznato o kakvoj povredi se radi i koliko će Jović odusustvovati sa terena.
Ovo je novi udarac za reprezentaciju Srbije, posle povrede Aleksandra Mitrovića, sada je veliko pitanje hoće li Luka Jović može da nastupi na duelu protiv Engleske.
Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
2