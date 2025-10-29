Slušaj vest

Strelci za Juventus bili su srpski internacionalac Dušan Vlahović iz penala u petom, Federiko Gati u 67. i Kenan Jildaz u šestom minutu minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Udineze postigao je Nikolo Zaniolo u prvom minutu nadoknade poluvremena.

Juventus je šesti sa 15 bodova, a Udineze je na devetom mestu sa tri boda manje.

U narednom kolu, Juventus će gostovati Kremonezeu, dok će Udineze dočekati Atalantu.

Fudbaleri Rome su na svom terenu pobedili Parmu 2:1, golovima Marija Ermosa u 63. i Artema Dovbika u 81. minutu.

Gol za Parmu postigao je Alesandro Čikarti u 86.minutu.

Roma je sa 21 bodom na deobi prvog mesta sa Napolijem, dok je Parma 15. sa sedam poena.

U istom terminu, Komo je na svom terenu pobedio Veronu 3:1.

Komo je četvrti sa 15 bodova, a Verona je na 17. mestu sa pet poena.

(Beta)