Strelci za Kristal Palas bili su Ismaila Sar u 41. i 45. i Jeremi Pino u 87. minutu.

Plasman u četvrtfinale večeras su obezbedili i Arsenal, Čelsi i Mančester siti.

Fudbaleri Arsenala su na svom terenu u Londonu pobedili Brajton 2:0, golovima Etana Nvanerija u 58. i Bukaja Sake u 76. minutu.

Čelsi je na gostujućem terenu pobedio Vulverhempton 4:3.

Strelci za Čelsi bili su Andrej Santos u petom, Tajrik Džordž u 15, Estevao u 41. i Džejmi Gitens u 89. minutu.

Golove za Vulverhempton postigli su Toluvalese Arokodare u 48. i David Volfe u 73. i prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Fudbaleri Mančester sitija su na gostujućem terenu pobedili Svonsi 3:1.

Strelci za Siti bili su Žeremi Doku u 39, Omar Marmuš u 77. i Rajan Šerki u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Svonsi postigao je Gonsalo Franko u 12. minutu.

Fudbaleri Njukasla su na svom terenu pobedili Totenhem 2:0.

Strelci za branioca titule u Liga kupu bili su Fabijan Šar u 24. i Nik Voltemade u 50. minutu.

