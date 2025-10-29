NEROAZURI UBEDLJIVI NA MEACI: Inter siguran protiv Fjorentine u Seriji A
Fudbaleri Intera pobedili su na svom terenu u Milanu Fjorentinu 3:0, u devetom kolu italijanske Serije A.
Strelci za Inter bili su Hakan Čalhanoglu u 66. i iz penala u 88. i Petar Sučić u 71. minutu.
Fjorentina je meč završila sa 10 igrača na terenu, pošto je Matija Viti u 86. minutu dobio drugi žuti karton.
Inter je treći sa 18 bodova, a Fjorentina je na 19. mestu sa četiri poena.
U narednom kolu, Inter će gostovati Veroni, dok će Fjorentina dočekati Leče.
U istom terminu, Kremoneze je na gostujućem terenu pobedio Đenovu 2:0, golovima Federika Bonacolija u trećem i 49. minutu.
Kremoneze je osmi sa 14 poena, a Đenova je na poslednjem, 20. mestu sa tri boda.
Fudbaleri Bolonje i Torina su u Bolonji odigrali nerešeno 0:0.
Bolonja je šesta sa 15 bodova, a Torino je na 11. mestu sa tri boda manje.