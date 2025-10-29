Slušaj vest

Fudbaleri Intera pobedili su na svom terenu u Milanu Fjorentinu 3:0, u devetom kolu italijanske Serije A.

Strelci za Inter bili su Hakan Čalhanoglu u 66. i iz penala u 88. i Petar Sučić u 71. minutu.

Fjorentina je meč završila sa 10 igrača na terenu, pošto je Matija Viti u 86. minutu dobio drugi žuti karton.

Inter je treći sa 18 bodova, a Fjorentina je na 19. mestu sa četiri poena.

1/16 Vidi galeriju Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

U narednom kolu, Inter će gostovati Veroni, dok će Fjorentina dočekati Leče.

U istom terminu, Kremoneze je na gostujućem terenu pobedio Đenovu 2:0, golovima Federika Bonacolija u trećem i 49. minutu.

Kremoneze je osmi sa 14 poena, a Đenova je na poslednjem, 20. mestu sa tri boda.

Fudbaleri Bolonje i Torina su u Bolonji odigrali nerešeno 0:0.