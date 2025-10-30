Slušaj vest

Brazilac je u 72. minutu El Klasika zamenjen, a nakon izlaska sa terena nije želeo da se pozdravi sa članovima stručnog štaba i saigračima koji su bili na klupi za rezerve.

Otišao je pravo u svlačionicu, a zbog toga je uputio javno izvinjenje.

Način na koji je to uradio se nije dopao Predragu Mijatoviću, nekadašnjem fudbaleru i sportskom direktoru Real Madrida.

Konkretno, Brazilac u svojem saopštenju nije pomenuo trenera Ćabija Alonsa.

- Ne znam ko je savetovao Vinisijusa da da ovu izjavu, verovatno ima ljude koji ga prate, ali po mom mišljenju napravio je grešku - rekao je Mijatović i dodao:

- Prvo, sa potpunim smirenjem, jer takmičenja se nastavljaju i ne sme se kvariti atmosfera u timu koji vodi u ligi, gde svi imaju odličan odnos. Ne možete uništiti timsku atmosferu zbog jednog igrača, ali problem mora biti rešen. Ili tako što će dvojica sedeti i razgovarati, ili klub mora da preduzme direktnu akciju. Ali sve mora biti mirno i interno, bez previše iznošenja u medije.

Potpredsednik Partizana je pohvalio Alonsa za reakciju.

- Moram da priznam, Alonso je reagovao fantastično. I to me je iznenadilo, jer je mlad i neiskusan trener, ali nije reagovao loše uprkos snažnoj ličnosti. Ne bi bilo tako iznenađujuće da je u pitanju bio Anćeloti ili neki iskusniji trener. Ono što bi me brinulo je da, dva dana posle El Klasika, nakon pobede i pet bodova prednosti nad Barselonom, svi pričaju samo o Vinisijusu i njegovoj izjavi. Mislim da se previše napuhuje.

1/6 Vidi galeriju Real - Barselona, El klasiko 2025/26 Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zaključio je sledeće:

- Odluka i autoritet pripadaju treneru. Igrači su glavne zvezde, a Vinisijus nam je doneo mnogo radosti, ali njegovo ponašanje u El Klasiku nije bilo prihvatljivo. Nijedan njegov postupak se ne može braniti, a izvinjenje pokazuje da je pogrešio. Trener uvek mora biti zaštićen od strane kluba, jer ekipu čini još 20 igrača. Ali, ponavljam, smatram preteranim da, dva dana posle El Klasika, jedina tema bude Vinisijus.

Bonus video: