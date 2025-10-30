Slušaj vest

Nedelja, 2. novembar, biće rezervisana za futsal večiti derbi.

Partizan i Crvena zvezda sastaće se od 20 časova u hali na Banjici i nema dileme da će svi putevi voditi upravo u ovu dvoranu jer je spektakl - zagarantovan!

Derbi se igra u okviru Druge futsal lige Srbije, ali se po kvalitetu igrača na terenu može smatrati prvoligaškim. Brazilsku notu ovom derbiju daće tandem iz Partizana, Huan Felipe i Kosta Oliveira Kaike, igrači koji su za kratko vreme osvojili srca navijača crno-belih, ali i svih ljubitelja futsala u Srbiji.

Upravo su Huan i Kaike izneli svoja očekivanja pred ovaj derbi, a govorili su i o Srbiji, Partizanu...

1/5 Vidi galeriju Kosta Oliveira Kaike i Huan Felipe Foto: Futsal klub Partizan

Kako ste se navikli na život u Srbiji? Da li vam se sviđa Beograd, srpska hrana, uopšteno stil i brzina života?

Huan Felipe:

"Bila je to mirna adaptacija, sve u skladu sa očekivanjima — klima, ishrana, ritam igre, a Beograd je predivan grad, tačno ono što mi je bilo potrebno za dobru adaptaciju."

Kosta Oliveira Kaike:

"Prilagođavanje u Srbiji je za mene bilo veoma brzo i dobro. Nisam očekivao da će adaptacija u drugoj zemlji proteći tako lako i prijatno. Hrana je drugačija, iskustva su pozitivna, a tempo života dosta drugačiji od Brazila, ali uspeo sam da se prilagodim veoma brzo."

Zbog čega ste se odlučili baš za Partizan i da li ste zadovoljni uslovima koje imate u klubu? Možete li ih uporediti sa onima koje ste do sada kroz karijeru imali?

Huan Felipe:

"Kada se radi o velikom klubu kao što je Partizan, sve postaje lakše, jer ima strastvene navijače. Da, sve je savršeno isplanirano na najbolji način - logistika, organizacija, ukratko, ovde je zaista sjajno biti."

Kosta Oliveira Kaike:

"Partizan je klub koji sam već pratio u fudbalu, jer mi se oduvek dopadao fudbal na velikom terenu. Kada sam video da je klub ušao i u futsal, znao sam da bi bilo zadovoljstvo igrati za timu koji ima tako posvećene navijače koji su uvek uz ekipu, bez obzira na okolnosti. Ovo je iskustvo bez poređenja, otišao sam iz svoje zemlje da ostvarim san da igram futsal, i to me je dodatno motivisalo da igram za Partizan. Što se organizacije tiče, veoma sam zadovoljan uslovima koje su mi obezbedili, struktura i organizacija kakvu do sada nisam video u nijednom klubu u kojem sam bio."

Foto: Futsal klub Partizan

Za vikend vas očekuje večiti derbi, da li ste upućeni u rivalitet Partizana i Crvene zvezde? Šta očekujete od derbija?

Huan Felipe:

"Znam koliko je ovaj derbi važan, koliki značaj ima, i pošto se radi o dve prvoplasirane ekipe, spremamo se na najbolji mogući način da ostanemo na vrhu."

Kosta Oliveira Kaike:

"Očekuje nas pravi rat ovog vikenda, svesni smo da će to biti odlučujuća utakmica prvog dela prvenstva. Očekujem izuzetno borben i napet meč, ali smo spremni i motivisani za ovu utakmicu."

Imate li neku poruku za navijače pred večiti derbi?

Huan Felipe:

"Računamo na prisustvo ljubitelja futsala da uveličaju ovaj spektakl, a navijače crno-belih pozivamo da nas podrže ovog nedeljnog dana u hali i pomognu Partizanu da dođe do pobede."

Foto: Futsal klub Partizan

Kosta Oliveira Kaike:

"Moja poruka svim navijačima Partizana: možete očekivati izuzetno uzbudljiv meč. Daću svoj maksimum u svakom trenutku utakmice i potrudiću se da odigram sjajno i donosim pobedu Grobarima. Vidimo se u nedelju na Banjici u 20 časova!"

Podsetimo, utakmica između Partizana i Crvene zvezde igra se u nedelju od 20 časova u hali na Banjici, a u nju crno-beli ulaze kao prvoplasirani tim na tabeli sa šest pobeda iz šest mečeva. Sa druge strane, Zvezda ima četiri pobede i po jedan remi i poraz.

Utakmica će imati i humanitaran karakter jer su crno-beli odlučili da sav prihod doniraju džudo klubu Partizan koji se suočio sa velikom tragedijom.

Prodaja ulaznica:

Petak: 10:00–17:00

Subota: 10:00–17:00

Nedelja: 10:00–15:00

Blagajna stadiona Partizana

Ulaznice dostupne i online Ticketline

Ticketline

Ticketline - websajt za prodaju karata

BONUS VIDEO: