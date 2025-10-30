ŽENAMA OD PRIZORA IZ KADE PADAJU VILICE: Vlahović se skinuo i napravio totalni lom na društvenim mrežama! Izgleda kao Apolon!
Nakon što je pogotkom protiv Udinezea pomogao Juventusu da prekine niz od tri uzastopna poraza i osam utakmica bez pobede, Dušan Vlahović je bio aktivan na pomenutoj društvenoj mreži.
Osim objave sa fotografijama sa utakmice koja je za kratak period skupila preko 100.000 "sviđanja" podelio je i fotografiju sa oporavka posle utakmice.
Objavio je fotografiju iz kade sa verovatno hladnom vodom.
Nema sumnje da je ovakav prizor prijao devojkama koje su videle fotografiju.
Vlahovića na Instagramu "prati" više od 2,2 miliona naloga.
Ove sezone srpski centarfor je u dresu Juventusa na 12 utakmica postigao pet golova uz jednu asistenciju.
Nekadašnji fudbaler Partizana ima i određene probleme sa minutažom, a videćemo kako će na to uticati smena trenera.
