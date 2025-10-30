Slušaj vest

Nakon što je pogotkom protiv Udinezea pomogao Juventusu da prekine niz od tri uzastopna poraza i osam utakmica bez pobede, Dušan Vlahović je bio aktivan na pomenutoj društvenoj mreži.

Osim objave sa fotografijama sa utakmice koja je za kratak period skupila preko 100.000 "sviđanja" podelio je i fotografiju sa oporavka posle utakmice.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Udinezea Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, ALESSANDRO DI MARCO/ANSA

Objavio je fotografiju iz kade sa verovatno hladnom vodom.

Nema sumnje da je ovakav prizor prijao devojkama koje su videle fotografiju.

Foto: Instagram/vlahovicdusan

Vlahovića na Instagramu "prati" više od 2,2 miliona naloga.

Ove sezone srpski centarfor je u dresu Juventusa na 12 utakmica postigao pet golova uz jednu asistenciju.

Nekadašnji fudbaler Partizana ima i određene probleme sa minutažom, a videćemo kako će na to uticati smena trenera.

Bonus video: