Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18.00 časova gostuje Vojvodini u Novom Sadu, u odloženoj utakmici 3. kola Superlige Srbije.

Trener Vladan Milojević ima ogromne probleme za sastav ekipe, jer su mu obojica napadača Marko Arnautović i Bruno Duarte roviti. To su ozbiljne brige koje su morile šefa struke crveno-belih u sredu veče.

Vojvodina veliki ispit za Crvenu zvezdu - Vladan Milojević Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Crvena zvezda igrala je bez napadača protiv Radničkog u Nišu i nije uspela da pobedi. Štaviše, nije stvorila nijednu zrtelu šansu za gol. Delovala je jalovo i bezidejno. Večeras igra protiv Vojvodine, koja je u odličnoj formi i koja više od svega želi trijumf.

Bruno Duarte po povratku iz Portugala i meča protiv Brage požalio se na bolove u stopalu. Posle medicinskih pregleda ustanovljeno je da ima nagnječenje prsta na nozi. Sumnja se i na naprsnuće. Jasno je da Brazilac može da igra, ali bi njegovo pojavljivanje u timu značilo i mogućnost pogoršanja povrede, a to bi onda značilo i dužu pauzu.

Bruno Duarte slavi gol protiv Pafosa Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Marko Arnautović takođe je povređen na utakmici protiv Brage, s tim što je zbog jakih bolova u nozi meč morao da napusti u 37. minutu. Dobio je snažan udarac u butinu, čak je bio i na štakama. Po povratku u Beograd podvrgnut je lekarskim tretmanima i njegov oporavak prema informacijama iz kluba ide u pozitivnom smeru. I on bi mogao da zaigra protiv Vojvodine, ali bi u slučaju udarca morao na dužu pauzu. A, Crvenu zvezdu čeka važna utakmica protiv Lila narednog četvrtka u Ligi Evrope.

1/8 Vidi galeriju Marko Arnautović Crvena zvezda - Seltik Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nema dileme, trener Vladan Milojević ima sužen izbor napadača u rosteru. Shodno tome, šef struke crveno-belih i njegovi saradnici razmišljali su o mladom Aleksi Damjanoviću, koji radi sa prvim timom od početka sezone. Međutim, visoki napadač odigrao je u sredu sjajnu utakmicu u dresu Grafičara protiv TSC u Kupu Srbije. Aleksa Damjanović bio je strelac jednog gola i imao odličan učinak na terenu. Pitanje je, koliko bi bio od pomoći Crvenoj zvezdi, samo 24 sata od utakmice u dresu Grafičara.

Aleksa Damjanović na utakmici u Lučanima Foto: Dragan Tesic

Zato sada, kako stvari stoje, crta se mesto najisturenijeg fudbalera za Aleksandra Kataija, u duelu Crvene zvezde i Vojvodine u Novom Sadu. Iskusni majstor fudbala potpisao je nedavno novi ugovor sa šampionom, a odavno je poznato da je majstor za domaće utakmice. Iako ima 34 godine, Aleksandar Katai uvek ima inspiraciju za domaće utakmice, posebno protiv Vojvodine, svog matičnog kluba u kojem nikada do kraja nisu verovali u njega.

Majstor fudbala - Aleksandar Katai slavi gol Foto: Dragan Tesic

Vojvodina je gladna pobede nad Crvenom zvezdom, koju u Novom Sadu čekaju više od 12 godina. Lale su poslednji put bile bolje od beogradskih crveno-belih 26. maja 2013. godine, kada su slavili ubedljivo - 3:0. Na klupi Zvezde tada je bio Rikardo Sa Pinto, a u Novom Sadu debitovali su Marko Grujić, Darko Lazić, Nikola Karaklajić, Nemanja Jakšić, Nikola Stojković i Miloš Brajović, dok su na klupi ostali Mihailo Ristić, Miloš Stojanović, Stefan Čikić i Uroš Grčić. Luka Jović nije imao dovoljno godina za seniorski fudbal.



Golove za Vojvodinu dali su tada Abubakar Oumaru, Enver Alivodić i Branislav Trajković, a trener je bio Nebojša Vignjević. Za Vošu je tada igrao Aleksandar Katai, koji je sada ikona kluba sa Marakane. Otada Zvezda je čak 17 puta gostovala na Karađorđu i vratila se neporažena u Beograd. Učinak od 14 pobeda Zvezde, definitivno stavlja pritisak na domaćina, bez obzira što je šampion u krizi.