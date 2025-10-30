Slušaj vest

Fudbalski savez Srbije je objavio, odnosno potvrdio vest da je Veljko Paunović naslednik Dragana Stojkovića koji je ulogu selektora obavljao od 2021. godine sve do oktobra 2025. kada je podneo ostavku nakon poraza od Albanije u Leskovcu.

- Fudbalski savez Srbije doneo je odluku. Veljko Paunović vodiće fudbalsku reprezentaciju Srbije u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine!

Šanse za plasman i dalje postoje, a upravo zato je Veljko Paunović, zajedno sa svojim stručnim štabom, prihvatio da predvodi nacionalni tim u mečevima protiv Engleske i Letonije.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, Branko Radujko, istakao je da je Paunović prihvatio poziv sa maksimalnom posvećenošću i željom da pomogne reprezentaciji u trenutku kada šanse za plasman na Svetsko prvenstvo još uvek postoje.

"Veljko Paunović je od prvog dana pokazao da mu je interes fudbalske reprezentacije ispred svega. Njegov prioritet nije bio ugovor niti finansijski uslovi, već da se odmah stavi na raspolaganje Fudbalskom savezu Srbije i preuzme ekipu u ovako važnom trenutku. Naglasio je da želi da svu svoju energiju usmeri na predstojeće utakmice protiv Engleske i Letonije, odlučan da se bori dok god postoji i najmanja šansa za uspeh.

Verujemo da će svojim dolaskom uspeti da motiviše igrače i podigne atmosferu u timu, kako bismo pokušali da preokrenemo stvari u našu korist. Ne predajemo se dok god postoji i poslednji promil šanse.

Rezultat ove dve utakmice ni na koji način neće uticati na status Veljka Paunovića u budućnosti. Razgovore o njegovom dugoročnom ugovoru nastavićemo po završetku ovih utakmica, bez obzira na njihov ishod", izjavio je Radujko.

Srbija 13. novembra gostuje Engleskoj u Londonu, dok će 16. novembra u Leskovcu odigrati poslednji kvalifikacioni duel protiv Letonije.

Veljko Paunović je stručnjak koji je pre tačno deset godina sa omladinskom selekcijom Srbije osvojio Svetsko prvenstvo u fudbalu - navedeno je u saopštenju FSS.

Paunović je došao u trenutku kada se Orlovi nalaze u lošoj situaciji kada je reč o kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a vrlo brzo bi trebalo da dobijemo i njegov prvi spisak s obzirom na to da naš tim već 13. novembra očekuje gostovanje Engleskoj i tri dana kasnije utakmica protiv Letonije na domaćem terenu.

Srbija na dva kola pre kraja ima bod manje od drugoplasirane Albanije i male šanse za plasman u baraža, ali one postoje i činjenica da je Paunović sada postavljen za selektora, a da taj posao nije ostavljen za završetak kvalifikacionog ciklusa može da nam kaže da se naša reprezentacija i Savez ne predaju i da će pokušati da naprave malo "čudo" u Londonu i dođu do drugog mesta.

Ljubav prema fudbalu nasledio od oca

Veljko Paunović je rođen je u Strumici, tadašnjoj Jugoslaviji, 21. avgusta 1977. godine.

Oženjen je i ima četvoro dece, dve ćerke i dva sina, a interesantno je da svo četvoro treniraju fudbal.

Ljubav prema "najvažnijoj sporednoj stvari na svetu" je nasledio od oca, čuvenog Partizanovog defanzivca Blagoja Paunovića. Blagoje je nosio crno-beli dres od 1965. do 1975. godine i upisao 451 utakmicu u timu iz Humske.

Karijeru počeo u Partizanu

Veljko je prošao sve mlađe kategorije Partizana, a za prvi tim je debitovao u sezoni 1994/95. Upisao je 13 utakmica i postigao jedan gol.

Usledila je selidba u Španiju, gde je igrao Marbelju, pa za Atletiko iz Madrida, sa pozajmicama u Majorki i Ovijedu. Bio je takođe član Tenerifa, Hetafea u Almerije, kada je Španija u pitanju.

Takođe je u Nemačkoj bio član Hanovera, u Rusiji Rubina iz Kazanja, a u Americi Filadelfije.

Trenersku karijeru je započeo 2012. godine kao selektor Srbije do 18 godina.

Posle reprezentativnog statusa, trenirao je Čikago Fajer, Reding iz Engleske, Gvadalaharu i Tigres iz Meksika, kao i Real Ovijedo iz Španije.

Najveći uspeh u istoriji srpskog fudbala

Kalendar je pokazivao da je tog dana 20. jun 2015. godine. Srbija na dalekom Novom Zelandu igrala finale Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina protiv velikog Brazila.

Prethodno je Srbija poražena od Urugvaja, a zatim je u grupi savladala Mali i Meksiko. U osmini finala je savladana Mađarska, a u četvrtfinalu SAD. U polufinalu je ponovo Mali bio mali.

U velikom finalu velika i drama. Srbija je povela golom Staniše Mandića u 70. minutu. Brazil je preko Andreasa Pereire izjednačio tri minuta kasnije.

Trijumf i svetsko zlato Srbiji je doneo Nemanja Maksimović u 118. minutu. Dva puta su u akciji koja je prethodila golu srpski reprezentativci proturili loptu kroz noge Brazilcima.

Deo tih igrača danas čini ili je do nedavno činio seniorsku reprezentaciju Srbije. Tu su Predrag Rajković, Srđan Babić, Miloš Veljković, Sergej Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, Saša Zdjelar, Mijat Gaćinović, Andrija Živković, Vanja Milinković-Savić, Marko Grujić.

