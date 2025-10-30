Slušaj vest

Za jedne najbolji ikada, majstor i pravednik, a za druge veliki grešnik i prevarant. U svakom slučaju ostavio je neizbrisiv trag u najbitnijoj sporednoj stvari na svetu. Jedno je sigurno, ovakav se samo jednom rađa!

1/35 Vidi galeriju Dijego Maradona Foto: JOEL ROBINE / AFP / Profimedia, Saeed KHAN / AFP / Profimedia, Franco Romano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Skaut Argentinos juniorsa Francisko Korneho, prvi je "snimio" malog Dijegita, za koga se lopta na terenu prosto lepila. Bio je skeptičan da će zbog malog rasta uspeti, ali ga je Maradona vremenom razuverio. Dijego Maradona je od malena bio u svetu dopinga, pošto ga je Korneho jednom odveo kod doktora koji mu je pumpao svašta u krv ne bi li ojačao.

Maradona je debitovao za prvi tim Argentinos juniorsa u meču sa Taljeresom deset dana pre 16. rođendana.

Simbolično, na teren je istrčao u dresu sa brojem 16.

Tada je najmlađi igrač u istoriji argentinske Primere.

Tek što je mlađani Dijego kročio na veliku scenu, našao je prvu "žrtvu", bio je to fudbaler Taljeresa Huan Domingo Kabrera, kome je probacio loptu kroz noge. To je bila prva magija u karijeri slavnog Maradone, a ostalo je istorija...

"Kudravi gaučos", kako je kasnije prozvan, imao je jedno od najblistavijih, ujedno i najkontroverznijih karijera u istoriji.

Sa Barselonom je osvajao kupove u Španiji, sa Napolijem jedina dva Skudeta u istoriji, Kup i Superkup Italije i Kup UEFA. Stadion u Napulju nosi ime po njemu.

Karijeru mu je obeležila i droga. Priznao je da je koristio kokain, zbog čega je bio suspendovan.

Božja ruka

Maradona je na istoj utakmici bio strelac "gola veka" i "autor" najkontroverznijeg gola u istoriji fudbala, nazvanog "Božja ruka".

1/6 Vidi galeriju "Božja ruka" i gol veka! Foto: - / imago sportfotodienst / Profimedia, via www.imago-images.de / imago sportfotodienst / Profimedia

Na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju, pred 115.000 gledalaca, 22. juna 1986. godine slavni argentinski postigao je dva najpoznatija gola u fudbalskoj istoriji.

Najpre je veliki Maradona prevario, kako golmana Engleske tako i sudiju, i postigao jedan od najsumnjivih golova u istoriji Mundijala. Argentinac je rukom loptu uneo u mrežu golmana Pitera Šiltona, ali rakcije sudije Bin Nasera i njegovih pomoćnika nije bilo.

Četiri minuta kasnije usledio je novi šok. Maradona je loptu primio od Ektora Enrikea desetak metara unutar svoje polovine terena. Pretrčao je gotovo 60 metara za deset sekundi, nanizao četvoricu protivničkih igrača Pitera Bardslija, Pitera Rida, Terija Bačera (dva puta) i Terija Fenvika, a potom predriblao i čuvenog Pitera Šiltona i posla loptu u nebranjenu mrežu. Samo četiri minuta posle čuvene "Božje ruke", Dijego Armando Maradona po drugi put je matirao Engleze, oduševio fudbalski svet i odveo svoju reprezentaciju u polufinale Svetskog prvenstva u Meksiku.

Nekoliko dana kasnije Argentina je postala prvak sveta, a Maradonin gol proglašen je za pogodak veka.

Argentinska publika doživela je taj meč sa Englezima kao svojevrsni revanš za poniženje pretrpljeno četiri godine ranije, kada je Velika Britanija nanela težak poraz argentinskoj vojsci u ratu za Malvine (Foklandska ostrva), a u Argentini su se još osećale i posledice sedmogodišnje vojne diktature, okončane 1983.

U knjizi "Moj mundijal, moja istina" (Mi Mundial, mi verdad), objavljenoj u maju, Maradona je napisao da je sa svojim saigračima želeo da oda počast vojnicima poginulim u ratu za ta ostrva na Atlantiku.

Život pun skandala

Legendarni Maradona, ipak, nikako nije mogao bez skandala! Stalno je bio u centru pažnje i pod nezamislivim medijskim pritiskom. Svaki njegov korak se pomno pratio!

Hapšenje u Buenos Ajresu je samo jedan u nizu skandala koje je Maradona napravio ili doživeo. Kontroverze ga prate celog života. 1991. godine suspendovan je na 15 meseci van fudbala pošto je na doping kontroli utvrđeno da je koristio kokain. Nakon toga je imao sukobe s novinarima i navijačima, a 2000. godine predozirao se kokainom na odmoru u Urugvaju.

Tada je pao u komu, iz koje se probudio nakon dva dana. U jednom intervjuu govorio je da je ostavio drogu.

"Narkotike sam počeo da koristim sa 24 godine, kada sam bio u Barseloni. To mi je bila najveća greška u životu. Kad sam bio u komi, moje ćerke su se molile na bolničkom krevetu da preživim. Hvala velikom Bogu što me je probudio zbog njih", pričao je Maradona.

On je 2004. godine preživeo i dva infarkta, takođe zbog kokaina, alkohola i prejedanja, što je prouzrokovalo visok krvni pritisak. Stanje mu je bilo kritično i 2007. godine, kada su pojedini mediji u Argentini objavili i da je umro, ali on je samo godinu dana kasnije postao selektor te zemlje. Kada je s Argentinom izborio plasman na Mundijal, izvređao je novinare, zbog čega je takođe suspendovan.

Ni posle toga se nije smirivao. Pre nekoliko godina tužio je sopstvene ćerke jer je smatrao da su mu ukrale preko tri miliona evra, a posebno upečatljiv bio je na Svetskom prvenstvu u Rusiji. On je nakon pobede Argentine nad Nigerijom (2:0) i prolaska u osminu finala pokazivao srednji prst na tribinama, a onda je od preteranih emocija i kolabirao.

Mediji su spekulisali da je ponovo počeo da se drogira i da je bio pijan, a on se pravdao da mu je pozlilo jer ga je boleo vrat?! Ipak, to opravdanje mu nije bilo dovoljno, pošto ga je FIFA skinula sa spiska njenih ambasadora, pod objašnjenjem da "ne predstavlja tu organizaciju na pravi način". Iako je govorio da se skinuo s kokaina, mediji su tvrdili da to nije tačno.

Nakon toga legendarni fudbaler postao je trener meksičkog drugoligaša Doradosa. Posle jednog poraza u prvenstvu želeo je da bije sudije. Pre toga imao je epizodu u beloruskom Dinamu iz Bresta, gde je takođe bio u centru pažnje, ali ne po rezultatima. On je mortus pijan izvodio striptiz na krovu automobila, odakle je urlao i vređao prolaznike na ulici. Često su se u javnosti pojavljivali video-snimci, na kojima ne može da sastavi ni prostu rečenicu.

Smrt

Dijego Armando Maradona je preminuo 25. novembra 2020. godine, a njegova smrt i dugo je bila jedna od glavnih tema argentinskih medija danima kasnije. Isplivale su razne teorije i dokazi, a jedna je čak bila da Maradona nije imao adekvatan smeštaj i da u kući u kojoj je preminuo nije imao potrebnu negu i uslove.

Advokat medicinske sestre koja je brinula o Maradoni do poslednjeg dana njegovog života ističe da su uslovi za ovakvog pacijenta, koji je imao operaciju na mozgu nekoliko nedelja ranije, bili očajni i da bi u svakoj drugoj kući on preživeo.

Maradona je imao veliko dvorište, mali bazen, ali je kuća, ako gledamo njenu unutrašnjost, zaista izgledala više nego skromno, bez skupog nameštaja, sa staromodnim plakarima, stolovima, krevetima, ali i toaletom koji zaista nije odavao utisak velikog komfora.

U martu ove godine počelo je suđenje sedmorici zdravstvenih radnika optuženim za nemar u lečenju fudbalera Dijega Maradone koji je umro tokom lečenja.

Troje sudija odlučiće da li su optuženi, uključujući neurohirurga, psihijatra i nekoliko drugih članova medicinskog osoblja, krivi za ubistvo iz nehata. Maksimalna zatvorska kazna je 25 godina.

U centru pažnje je neurohirurg Leonardo Luke, Maradonin lični lekar poslednje četiri godine njegovog života. On je izvršio operaciju uklanjanja krvnog ugruška iz mozga bivšeg fudbalera nekoliko nedelja pre njegove smrti.

Sudi se još šestorici ljudi: psihijatarici Agustina Kosačov koja je prepisala lekove koje je Maradona uzimao do smrti, psihologu Karlosu Dijasu, Nensi Forlini, koordinatorki medicinske kompanije angažovane za negu Maradone, Marijanu Peroniju, predstavnik kompanije za angažovanje medicinskih sestara, lekaru Pedru Dimironiju Spanji.

Medicinskoj sestri Giseli Madrid, koja je takođe optužena, porota će suditi kasnije ove godine.

Zanimljive činjenice:

Predstavljamo vam manje poznate činjenice iz života i karijere ovog neverovatnog fudbalskog čarobnjaka:

- Njegovo puno ime je Dijego Armando Maradona Franko.

- Rođen je 30. oktobra 1960. godine u mestu Vilja Fiorikio.

- Imao je sedmoro braće i sestara.

- Prvu fudbalsku loptu je dobio za treći rođendan, i to od ujaka.

- Nadimak mu je "El pibe de oro" - Zlatni dečak.

- Za Boku Juniors je potpisao sa 21. godinom i iste sezone osvojio titulu prvaka Argentine, jedini klupski trofej u rodnoj zemlji.

- Maradona je 1982. godine prešao u Barselonu i oborio rekord pošto je transfer koštao 7,6 miliona dolara.

- Kao jedan od najlepših momenata u karijeri istakao je gol Zvezdi u Beogradu u oktobru 1982. godine, kada je lobovao golmana Aleksandra Stojanovića. Doživeo je da mu 90.000 navijača aplaudira.

- U El klasiku odigranom 1983. godine je dao gol Realu za pobedu i postao je prvi igrač Barselone u istoriji kome su aplaudirali navijači Reala.

- U Napoliju je igrao od 1984. do 1991. godine, a zbog svega što je napravio u Napulju, dres sa brojem 10 je povučen iz upotrebe.

- Tokom karijere je odigrao 680 utakmica i postigao 345 golova.

- Zbog korišćenja kokaina bio je pod 15-mesečnom suspenzijom.

- Prvi put se oženio 1989. godine sa Klaudijom Viljafane. Bilo je 1.200 zvanica, a goste je zabavljalo 80 muzičara. U svadbenoj torti je bilo sakriveno 99 zlatnih prstenova.

- U svetu postoji desetak crkava koje nose ime po Maradoni.

- O Maradoni je ispevano desetak pesama, od kojih je svakako najpoznatija "Kad bih bio Maradona", peva Manu Čao.

- Nijedan sportista na svetu nema takav božanski status kao što on ima u Argentini.

- Često je iskazivao simpatije prema Jugoslaviji i Srbiji. Odličan je prijatelj sa Emirom Kusturicom koji je snimio film o njemu, i sa Novakom Đokovićem.

- Igrao je za Brazil! U snu! Bio je to zapravo košmar! Zapravo reklama!

Kurir sport