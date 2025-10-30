Slušaj vest

Hajduk se ozbiljno namučio, ali je na kraju došao do pobede nakon penal serije.

Utakmicu je obeležilo divljanje navijača tokom kojeg su zabeležene i jezivi prizori.

Navijači Hajduka, a bilo ih je 614 na stadionu u Vinkovcima, pravili su ozbiljan haos i pre početka utakmice i ulaska na tribinu.

Policija je kaznila 17 ljudi za razne prekršaje, a kod dve osobe je pronađena droga, prenose hrvatski mediji.

Na atletskoj stazi je završio veliki broj iščupanih stolica, a kamerom je zabeležen trenutak kada je pripadnik navijačke grupe Torcida iz Splita ispalio signalnu raketu ka tribini sa domaćim navijačima.

Do toga je došlo nakon što je grupa navijača Cibalije istakla transparent "Torcida Brda" koja je oteta od Splićana. Taj gest je razbesneo goste koji su želeli da se obračunaju, a jedan od njih je, maskiran, ispalio signalnu raketu.

Srećom, izbegnuta je tragedija i niko nije povređen, a iz policije su saopštili da je tokom nereda ispaljeno više raketa.

- Tokom utakmice u nekoliko navrata došlo je do paljenja većeg broja baklji, od kojih su tri bačene na atletsku stazu ispred južne tribine. Isto tako, došlo je do ispaljivanja većeg broja raketa prema istočnoj tribini od kojih su četiri pale na prostor za gledaoce. Dalje, oštećen je veći broj stolica na južnoj tribini, koje su takođe ubačene na atletsku stazu. Najpre na južnoj, a potom i na istočnoj tribini, zapaljeni su transparenti. Na navedena utvrđena protivpravna ponašanja sledi dalnje kriminalističko istraživanje - saopšili u iz policije, preneo je portal "24 sata" koji je snimak divljanja navijača Hajduka opisao kao šokantan.

