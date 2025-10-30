Slušaj vest

Na današnji dan pre tačno 65 godina rođen je argentinski "Bog fudbala" - neponovljivi Dijego Maradona.

Dijego Armando Maradona je definitivno jedan najboljih igrača svih vremena i nešto najbliže savršenstvu što se pojavilo u svetu fudbala.

1/35 Vidi galeriju Dijego Maradona Foto: JOEL ROBINE / AFP / Profimedia, Saeed KHAN / AFP / Profimedia, Franco Romano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Argentini on je malo reći božanstvo, a i u ostatku sveta na zaostaju u divljenju fudbalskom virtouzu sa loptom zbog koga su milioni dece počeli da igraju fudbal. Nisu se samo ljudi iz sveta fudbala divili Argentincu, već i ljudi koji su se bavili mnogo drugačijim stvarima u životu, glumci, pevači, biznismeni, pa čak i kriminalci.

Jedan od njih možda i najčuveniji jeste Pablo Eskobar, kolumbijski narko bos koji je 1991. godine napravio svoj privatni zatvor poznatiji kao "La Catedral".

U tom zatvoru koji je više ličio na hotel sa pet zvezdica, nego na zatvor postojao je i fudbalski teren gde je kolumbijski šef mafije često dovodio najbolje igrače Kolumbije i Južne Amerike da igraju utakmice i na taj način ga zabave. Eskobar je želeo da oni budu tu, pred njegovim očma. Dovodio bi igrače u "Katedralu", da ga zabavljaju i da se zabavljaju. Navodno je Karlos Valderama bio je prvi koji je priznao šta se sve dešavalo iza zidina i rešetaka, a Klaudio Kaniđa je izjavio da su mu Maradona i Pablo Eskobar najbolji prijatelji. To je u jednom od intervjua i priznao legendarni Maradona kome nije bilo strano da ima kontakt sa mafijom i dok je bio u Napulju i u Južnoj Americi.

Pablo Eskobar Foto: Profimedia

Davne 1991. jedan posrednik je prišao i Argentincu, rekavši mu samo da jedna veoma važna osoba iz Kolumbije želi da mu plati "neverovatnu sumu novca" za igranje prijateljske utakmice uz Renea Iguitu.

- Odveden sam u zatvor okružen hiljadama čuvara. Rekao sam "šta se kog đavola dešava? Jesam li uhapšen?" Mesto je bilo poput luksuznog hotela - rekao je jednom prilikom Maradona.

Rekli su mu tada: "Dijego, ovo je El Patron".

- Nisam čitao novine niti gledao televiziju, i nisam imao pojma ko je on! Susreli smo se u kancelariji i rekao je da voli moju igru i da se poistovećuje sa mnom, jer sam, poput njega, krenuo sa dna - rekao je Maradona.

- Igrali smo utakmicu i svi su uživali. Kasnije te večeri, imali smo zabavu s najlepšim devojkama koje sam ikada video. I to u zatvoru! Nisam mogao da verujem. Sledeće jutro mi je platio i rekao doviđenja - zaključio je tvorac "Božije ruke".

Opšte je poznato koliko je Maradonin život bio turbulentan i na terenu i van njega, u jednom trenutku je i priznao da je konzumirao drogu i da mu je zbog toga žao, ali njegovo fudbalsko umeće, potezi na terenu, inteligencija, odnos sa publikom i način na koji je to radio je nešto što će navijačima zauvek ostati u mislima, a njegovi detalji iz života su nešto što će uvek intrigirati zaljubljenike u legendarnog "El Pibea".

Kurir sport