Slušaj vest

Snimci pokušaja otmice na ulicama Sankt Peterburga, fudbalera Zenita Andreja Mostovoja pre nekoliko dana, obišli su celu planetu.

Ruska policija je uspela da spasi Andreja Mostovoja, a već posle nekoliko sati uspeli su i da privedu osumnjičene. Trenutno, četvoro ljudi se nalazi u pritvoru, ali se još traga za onima koji su naredili kidnapovanje.

Andrej Mostovoj fudbaler Zenita posle otmice Foto: www.fc-zenit.ru

Slava satanista

Detalji otmice Andreja Mostovoja, o kojima pišu ruski mediji, u najmanju ruku su jezivi. Navodno, ideolog otmice bio je jedan okultista iz Rusije, pripadnik satanističke sekte koja je zabranjena u Rusiji. Ovo su priznali osumnjičeni za otmicu, koji su rekli da su za određenu novčanu nadoknadu trebalo da uhvate Andreja Mostovoja i dovedu ga na ranije dogovoreno odredište.

Prema rečima uhapšenih, iza otmice je stajao izvesni "Slava Satanista".

Četiri osobe su uhapšene u vezi sa incidentom, a sam fudbaler se brzo oporavio od šoka i čak je uspeo da postigne gol protiv Dinama. Incident u koji je umešan Andrej Mostovoj dogodio se u noći 23. oktobra u ulici Vjazovaja na Krestovskom ostrvu u Sankt Peterburgu.

Video koji je postao dostupan javnosti prikazuje dva muškarca kako razgovaraju u blizini Gelendvagena. Muškarci obučeni u crno zatim iskaču iz crnog kombija parkiranog u blizini i nespretno pokušavaju, da na silu uvuku muškarca (Andreja Mostovoja) u svoj automobil. Međutim, intervenisao je prijatelj sa velikom torbom. Fudbaler je pobegao, a otmičari su se, nakon kratke pauze, takođe povukli.

Hokejaš spasio prijatelja

Ispostavilo se da je Mostovoju pomogao da pobegne hokejaš Aleksandar Grakun, čija je majka, Natalija, ispričala sve o incidentu novinarima:

- Vraćali su se sa tenisa. Uprkos velikoj torbi na ramenima, Saša se brzo snašao, u trenutku procenio je situaciju i odgurnuo muškarce. Fizički i mentalno ih je savladao. Nisu očekivali tako munjevitu reakciju. Moglo bi se reći da ih je oborio. Najvažnije je da je njegov prijatelj sa "zlatnim nogama" pobegao i spasao se. Saša je takođe pobegao, ali je nastavio da posmatra i prati otmičare iz daljine.

1/10 Vidi galeriju Andrej Mostovoj Foto: www.fc-zenit.ru

Još jedna otmica

Prema njenim rečima, prijatelji su mislili da su Mostovoja napali navijači. Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova je ubrzo obavilo hapšenja. Ispostavilo se da se radilo o pokušaju otmice, koja je ponovljena dva dana kasnije, ali je kidnapovana druga osoba. Tajh incident se desio u istoj, Vjazovoj ulici 25. oktobra. Žrtva je bio biznismen Sergej Selegen, zet bivšeg predsednika Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga i poslanika Državne dume Vjačeslava Makarova.

Kako izveštava Komersant, gospodinu Selegenu su stavili lisice i odvezli ga u vozilu "Lend Kruzer", primorali ga da prebaci 210.000 rubalja (2.260 evra) i zahtevali dodatnih 10 miliona rublji (više od milion evra) kao otkup. Ipak, otmičari su privedeni od strane policije. U postupku su priznali, da su bili povezani sa neuspelim pokušajem otimice fudbalera Mostovoja.

Andrej Mostovoj na ulicama Sankt Peterburga Foto: www.fc-zenit.ru

Kriminalci uhapšeni

Stepan Mirošin, Samir Pavlov, Rustam Hudajdulakov i Vladislav Jakovljev, stari 19 i 20 godina, već su uhapšeni i tvrde da su delovali po uputstvima nekoga po imenu "Slava Satanista". Jedan od pritvorenih je rekao da mu je bio potreban novac za operaciju njegovog oca i da je bio povezan sa "Slavom Satanistom", a drugi je priznao da je cilj bio "da nekoga otme i iznudi novac od njega".

Andrej Mostovoj kratko je komentarisao incident. Vratio se fudbalu i postigao ključni gol u pobedi Zenita od 2:1 nad Dinamom iz Moskve 26. oktobra.

- Nažalost, sada ne mogu ništa da kažem. Istraga je u toku, tako da ne mogu sve da otkrijem. Sve se dogodilo kasno uveče, i sve je bilo veoma brzo. Nisam baš imao vremena da vidim i šta se sve dešava. Onda sam shvatio da je prilično ozbiljno. Činilo se da se ponašam normalno, u smislu da nisam paničio, da nisam zvao i vikao - oglasio se Mostovoj preko službe FK Zenit.