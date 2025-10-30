Slušaj vest

Dileme više nema - Veljko Paunović novi je selektor fudbalske reprezentacije Srbije!

Vest koju je čitava nacija čekala potvrdio je i Fudbalski savez naše zemlje, a sa Paunovićem je dogovor postignut da vodi Srbiju na naredna dva meča kvalifikacija za Svetsko prvenstvo - protiv Engleske i Letonije.

Posle toga uslediće novi pregovori, a prvi Paunovićev cilj je šok terapija naših fudbalera pred kojima je gotovo nemoguća misija i pokušaj da naprave čudo, te se plasiraju u baraž za Mundijal.

1/18 Vidi galeriju Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Svi sa nestrpljenjem čekamo prvi spisak Veljka Paunovića, a kada se malo analizira prošlost, na tom spisku mogla bi da se nađu i dva povratnika - Sergej Milinković-Savić i Nemanja Radonjić.

Sergeja na spisku nema već dugo, ali on pruža zaista odlične partije u Saudijskoj Arabiji gde je u dresu Al Hilala ove sezone na 14 mečeva upisao po dva gola i asistencije, ali je imao i neke poteze za fudbalske udžbenike. SMS je bio jedan od ključnih igrača generacije "orlića" koja se popela na krov sveta pod vođstvom Veljka Paunovića, pa možda baš to bude ključno u odluci novog selektora da vrati svog pulena u nacionalni tim.

1/13 Vidi galeriju Sergej Milinković-Savić u dresu Srbije Foto: Starsport

Nije tajna da je i Nemanja Radonjić igrač kog Veljko Paunović ceni i poštuje, a ljubimac Delija već neko vreme nije u reprezentaciji zbog odnosa sa sada već bivšim selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem.

Radonjićev kvalitet nikada nije bio sporan, ali su njega kroz karijeru pratili brojni problemi van terena. Ipak, možda se igrač Zvezde nađe na spisku novog selektora, te dobije priliku na mečevima protiv Engleske i Letonije.

1/9 Vidi galeriju Napadač Zvezde u Ligi šampiona. Foto: Starsport

Šta vi mislite, koga će Veljko Paunović pozvati za predstojeće mečeve i da li će na spisku biti iznenađenja? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO: