Njegova opsednutost NFL-om traje više od decenije, a čak je i sam poručio da bi voleo da jednog dana profesionalno zaigra taj sport.

- Dolazak u NFL i profesionalno bavljenje američkim fudbalom stalno je u mojoj podsvesti. Ne očekujem da bih se pojavio na terenu i bez problema pogađao pokušaje za "field goal". Znam da bi bilo mnogo napornog rada, ali prihvatio bih ga. I to sa zadovoljstvom - rekao je Hari Kejn.

Iskusni centarfor je važi za odličnog izvođača penala. Tokom karijere je u gol pretvorio 93 od 105 udaraca sa bele tačke, a otkako je promašio penal protiv Francuske na Svetskom prvenstvu 2022. godine, samo jednom nije bio uspešan u narednih 37 pokušaja. Iako izvođenje penala i udarac za poene u NFL-u nisu ni blizu ista stvar, ta statistika pokazuje njegovu tehničku stabilnost i smirenost u ključnim trenucima.

- NFL pratim više od deset godina i oduševljen sam tim sportom. Voleo bih da se okušam u njemu - dodao je Kejn, koji je još 2019. godine bio prisutan na Super Boulu.

1/8 Vidi galeriju Hari Kejn Bajern Foto: RONALD WITTEK/EPA, ANNA SZILAGYI/EPA

Tada je gledao trijumf Nju Inglanda i upoznao se sa legendarnim Tomom Brejdijem. Njih dvojica su ostali u kontaktu, a Brejdi je nekoliko puta istakao da bi rado pomogao Kejnu ako bi rešio da se oproba u američkom fudbalu.

Kejn ima ugovor sa Bajernom do 2027. godine, a nedavno su se pojavile informacije da mu je saudijski Al Hilal ponudio neverovatnih 100 miliona evra godišnje i to na tri sezone (ukupno 300 miliona evra za tri sezone) da pređe u njihov klub. Upravo zbog toga bi njegov prelazak na američki fudbal i odlazak u NFL delovao gotovo nadrealno i teško ostvarivo.

Kejn je ove sezone najbolji strelac Bundeslige sa 12 pogodaka u osam utakmica.

