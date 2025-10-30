Slušaj vest

Legendarnom srpskom treneru Bori Milutinoviću ukazana je velika čast od strane FIFA, te je prema njegovom liku urađena zvanična maskota Svetskog prvenstva u fudbalu za igrače do 17 godina.

Mundijal za fudbalere do 17 godina održaće se u Kataru, a zvanična maskota biće pustinjska sova BOMA.

Ime maskote na arapskom znači sova i odaje jedinstvenu počast legendarnom bivšem srpskom igraču i treneru Bori Milutinoviću koji je predvodio pet različitih nacionalnih timova na pet uzastopnih izdanja Svetskog prvenstva u fudbalu između 1986. i 2002. godine.

Milutinović je potom ostavio dubok trag u razvoju fudbala u Kataru, pa mu je sa razlogom ukazana ova čast.

Svetsko prvenstvo za igrače do 17 godina održaće se od trećeg do 27. novembra u Kataru, a pogledajte i kako izgleda zvanična maskota turnira:

