FIFA UKAZALA VELIKU ČAST LEGENDARNOM SRPSKOM TRENERU! Maskota Svetskog prvenstva napravljena po liku Bore Milutinovića!
Legendarnom srpskom treneru Bori Milutinoviću ukazana je velika čast od strane FIFA, te je prema njegovom liku urađena zvanična maskota Svetskog prvenstva u fudbalu za igrače do 17 godina.
Mundijal za fudbalere do 17 godina održaće se u Kataru, a zvanična maskota biće pustinjska sova BOMA.
Ime maskote na arapskom znači sova i odaje jedinstvenu počast legendarnom bivšem srpskom igraču i treneru Bori Milutinoviću koji je predvodio pet različitih nacionalnih timova na pet uzastopnih izdanja Svetskog prvenstva u fudbalu između 1986. i 2002. godine.
Milutinović je potom ostavio dubok trag u razvoju fudbala u Kataru, pa mu je sa razlogom ukazana ova čast.
Svetsko prvenstvo za igrače do 17 godina održaće se od trećeg do 27. novembra u Kataru, a pogledajte i kako izgleda zvanična maskota turnira:
