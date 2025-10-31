Slušaj vest

Reprezentativac Srbije je sjajnom partijom i golom pomogao ekipi iz Torina da prekine niz od tri poraza, a ukupno osam uzastopnih mečeva bez pobede.

Juventus je pobedio Udineze kao domaćin u 9. kolu Serije A, a srpski fudbaler je iznudio jedanaesterac koji je u 5. minutu pretvorio u gol.

Dušan Vlahović ima ugovor do kraja aktuelne sezone, odnosno do juna 2026. godine, a kako sam kaže, u ovom trenutku ne zna gde će igrati naredne sezone.

- Ne znam gde ću biti u budućnosti niti šta bi moglo da se dogodi. Obnova ugovora? Nikad ne reci nikad, ali zaista ne znam šta da kažem o tome, jer sam fokusiran na sadašnjost. Nema smisla da pričamo o mom ugovoru u situaciji u kojoj se nalazimo. Potrebno je da pričamo manje, a da radimo više. I da pobeđujemo - rekao je Vlahović posle utakmice,a tom se zahvalio navijačima na podršci.

- Voleo bih da mogu da postignem 100 golova u sezoni. Želim da se zahvalim navijačima na aplauzima. Ne osetim kao da sam lider ekipe, moramo svi da se pogledamo u ogledalo. Ako promenimo tri trenera u godinu i po dana, onda je to krivica svih nas. Hvala i gospodinu Tudoru za sve što je uradio za nas i na načinu na koji je prezentovao Juve i želim mu sve najbolje - poručio je Vlahović.

Nakon devet utakmica Juventus je na 7. mestu u Seriji A sa 15 osvojenih bodova.

