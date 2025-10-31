Slušaj vest

Legendarni penzionisani as Real Madrida Toni Kros analizirao je poslednji "El klasiko" u kom je njegov klub pobedio najvećeg rivala rezultatom 2:1.

On smatra da je Hansi Flik pogrešio u početnoj postavi i da je Real Madrid iskoristio to na najbolji mogući način.

Baš kao i ostatku sveta, ni Krosu nije jasno zbog čega je Ronald Arauho ostao na klupi, iako je redovno bio na visini zadatka protiv Real Madrida.

"Ne razumem zašto je Erik Garsija igrao drugog stopera. Da, malo je bolji od Arauha s loptom, ali Araho ima fizičku snagu potrebnu da sačuva protivnike, posebno kada odbrana stoji toliko visoko. Arauho je bio idealan izbor za ovaj stil i Realove napadače. Iskreno, ne mogu da razumem Flikovu odluku. Kada su preko puta vas napadači kao Embape i Vinisijus, potreban vam je igrač koji odgovara njihovoj brzini, a to je ono što Urugvajac ima. Najviše me je iznenadio njegov izostanak iz startne postave", rekao je Toni Kros.

On je potom istakao i da je sada bilo prilično očigledno koliko Injigo Martinez nedostaje Barseloni.

"Injigo Martinez je bio vrlo važan igrač za njih. Prošle sezone bio je najbolji defanzivac u progresiji lopte prema veznom redu i napadačkom triju. Nije najbrži, ali izvrstan je u odbrani i izgradnji igre. Protiv Real Madrida im je nedostajala njegova prisutnost kada su se suočili s velikim pritiskom. Nisu ga zamenili ove sezone, a to puno utiče na odbrambeni deo igre", smatra Kros.

Nemac je ipak ublažio poraz Barselone, odnosno pobedu Reala.

"Moramo biti pošteni, Barsa je stigla iscrpljena - od prvog golmana do trenera koji nije bio na klupi. Nedostajali su im Rafinja, Olmo i Levandovski, a to čini ogromnu razliku na utakmici od ovakve važnosti. Njihov nivo igre definitivno će biti veći tokom nastavka sezone", zaključio je Kros.

Kurir Sport / Sportske.net

