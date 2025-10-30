Pol Skols ima autističnog sina

Slušaj vest

Legenda Mančester junajteda Pol Skols, povukao se sa mesta TV analitičara kako bi se u potpunosti posvetio brizi o svom 20-godišnjem autističnom sinu Ejdenu.

Pol Skols, otkrio je britanskim medijima, da je privatno potpuno razoren, pošto se posle 26 godina braka razveo od supruge Kler.

Pol Skols kao TV komentator Foto: Printskrin/Instagram

Iskrena ispovest

Pol Skols (50), ikona Mančester junajteda, bio je gost podcasta "Stick to Football", gde je iskreno govorio u svom životu i privatnosti.

Pol Skols ima 20-godišnjeg sina Ejdena, koji ima teži oblik autizma i ne može da govori.

- Sve što sada radim vrti se oko Ejdenove rutine. Odlučio sam da će sve što preduzimam biti usmereno isključivo na njega - rekao je Pol Skols.

Život sina najvažniji

Čuveni fudbaler Mančester junajteda potvrdio je da više nije zajedno sa suprugom Kler Frogat, sa kojom se venčao 1999. godine. Bivši supružnici sada dele brigu o Ejdenu, tako da sin provodi po tri noći kod svakog roditelja.

Skols je detaljno opisao njihovu uhodanu rutinu koja Ejdenu daje osećaj sigurnosti, jer iako ne zna koji je dan, po aktivnostima prepoznaje raspored. Njihovi nedeljni rituali uključuju plivanje, zajedničke obroke i odlazak u kupovinu, što Ejdenu pruža preko potrebnu stabilnost.

Odluka o napuštanju posla na televiziji "TNT Sports" bila je potaknuta Ejdenovom reakcijom. Skols je objasnio da je njegov angažman četvrtkom uveče, kada je pratio utakmice Lige Evrope, remetio sinov raspored.

- Tada bi on trebalo da bude sa mnom. Zbog toga bi postajao uznemiren, grizao bi i grebao. Odmah zna da nešto nije u redu. Godinama sam to radio, misleći da bi bilo vreme da prekinem. Sada se ukazala prilika za podkast i pomislio sam da će to biti bolje rešenje. Da će više odgovarati Ejdenu, ne meni - kazao je Skols.

Lične probleme čuvao za sebe

Govorio je engleski fudbaler o tome i kako je saznao da njegov sin boluje od teške bolesti. Bilo je to pred gostovanje Derbi Kauntiju, posle čega je odigrao katastrofalnu utakmicu.

- Nisam želeo da budem tamo, glava mi je bila negde drugde - priznao je Skols.

Nedelju dana kasnije menadžer ser Aleks Ferguson izostavio ga je iz tima, a on nije želeo da kaže bilo kome, kakve probleme ima. Često je na treninge dolazio sa ogrebotinama i tragovima ugriza, što je bio Ejdenov način iskazivanja frustracije. Uprkos svemu, Skols ne traži sažaljenje, ali priznaje da ga brine budućnost. Svoj novi, fleksibilniji posao na podkastu vidi kao savršen način da ostane u fudbalu, ali pod uslovima koje diktira ljubav prema sinu.

Ima još dvoje dece

Pol Skols sa bivšom suprugom Kler, pored Ejdena ima još dvoje dece - sina Arona (26) i ćerku Ališu (24). Poreklom je sa očeve i majčine strane Irac, a pored fudbala kao dečak trenirao je i kriket. Od detinjstva ima probleme sa astmom, a njegova velika strast je klađenje.

Sa Mančester junajtedom Pol Skols bio je 13 puta prvak Engleske, ima tri FA kupa, dva Liga kupa, pet trofeja u Kjomuniti šildu, dve Lige šampiona i dva klupska prvenstva sveta.