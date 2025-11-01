FANTASTIČNE VESTI ZA INTER: Tiram se vratio treninzima nakon pauze zbog povrede
Napadač Intera iz Milana Markus Tiram vratio se danas treninzima, tačno mesec dana nakon povrede zadnje lože leve noge.Na fotografijama objavljenim na zvaničnom nalogu Intera na platformi X vidi se da je Tiram učestvovao u delu jutarnjeg treninga, a potom odradio individualnu sesiju.
Italijanski mediji prenose da će odluka o tome da li će biti u sastavu za meč protiv Verone u nedelju, u okviru 10. kola Serije A, biti doneta u subotu.
Tiram, koji je do sada postigao tri gola u italijanskom prvenstvu, nije igrao od pobede Intera nad Slavijom iz Praga (3:0) u Ligi šampiona 30. septembra. Tada je teren napustio nešto posle sat vremena igre zbog problema sa mišićem zadnje lože leve noge.
Zbog povrede je propustio četiri prvenstvene utakmice, jednu u Ligi šampiona, kao i okupljanje reprezentacije Francuske za kvalifikacione mečeve za Svetsko prvenstvo 2026. protiv Azerbejdžana (3:0) i Islanda (2:2)