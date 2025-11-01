Slušaj vest

Napadač Intera iz Milana Markus Tiram vratio se danas treninzima, tačno mesec dana nakon povrede zadnje lože leve noge.Na fotografijama objavljenim na zvaničnom nalogu Intera na platformi X vidi se da je Tiram učestvovao u delu jutarnjeg treninga, a potom odradio individualnu sesiju.

Italijanski mediji prenose da će odluka o tome da li će biti u sastavu za meč protiv Verone u nedelju, u okviru 10. kola Serije A, biti doneta u subotu.

Tiram, koji je do sada postigao tri gola u italijanskom prvenstvu, nije igrao od pobede Intera nad Slavijom iz Praga (3:0) u Ligi šampiona 30. septembra. Tada je teren napustio nešto posle sat vremena igre zbog problema sa mišićem zadnje lože leve noge.

Zbog povrede je propustio četiri prvenstvene utakmice, jednu u Ligi šampiona, kao i okupljanje reprezentacije Francuske za kvalifikacione mečeve za Svetsko prvenstvo 2026. protiv Azerbejdžana (3:0) i Islanda (2:2)