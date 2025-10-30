Slušaj vest

Na današnji dan 1999. godine ubijen je navijač Crvene zvezde Aleksandar Radović tako što su navijači Partizana sa južne tribine svog stadiona ispalili signalnu raketu koja je na suprotnoj strani pogodila nesrećnog 17-godišnjaka iz Opova.

Igrao se 113. večiti derbi, prvi posle NATO agresije.

U 16. minutu Saša Ilić je postigao gol za Partizan. Samo koji trenutak kasnije sa južne tribine stadiona u Humskoj poletele su brodske signalne rakete ka severu, a jedna je u vrat pogodila sedamnaestogodišnjeg Aleksandra Radovića iz Opova. Nesrećni dečak je ubrzo preminuo, a meč je nastavljen kao da se ništa nije dogodilo. Partizan je pobedio sa 2:0.

Od tada je prošlo 26 godina i dosta ljudi je stradalo u navijačkim sukobima, ali je Aca Radović ostao jedini koji je život izgubio na stadionu, iako je samo otišao da gleda fudbal.

Posle ubistva Radovića privedene su i saslušane 154 osobe.

U istrazi je utvrđeno da su navijači Partizana u Grčkoj kupili brodske rakete i prošvercovali ih u Srbiju.

Na utakmicu su donete klupskim autobusom, u torbama prve ekipe, da bi kroz prozor svlačionice crno-belih bile dodate navijačima. Nadležni su tada utvrdili da je rakete u rukama imalo 12 navijača.

Međutim, sudski postupak nije tačno utvrdio ko je ispalio baš onu raketu koja je pogodila Radovića, a navijači su na kraju optuženi za izazivanje opšte opasnosti - ne za ubistvo. Među optuženima je bio i ekonom Partizana koji je odgovarao za saučesništvo, a na kraju je osam ljudi osuđeno na zatvorske kazne od osam do 23 meseca.

Majk Halkijević osuđen je godinu dana i 11 meseci; Nenad Kecojević, Zoran Živanović Čegi, Časlav Kurandić i Mirko Urban na po godinu i po, Aleksandar Aleksić na 20 meseci, dok su Dragan Petronić i Srđan Šalipurović osuđeni na po pola godine.

Aleksandar Radović je sahranjen u Opovu, a na sahrani su bili prvi tim i uprava Zvezde.

Memorijalni turnir u fudbalu Aca Radović održavan je u Opovu narednih 17 godina - koliko je Radović imao kad je ubijen.

Navijači Crvene zvezde nikada nisu zaboravili Aleksandra Radovića.