Ranije danas plasman u osminu finala obezbedili su i Vršac i Dubočica.
KUP SRBIJE
NIŠLIJE SLAVILE U UŽICU: Radnički iz Niša u osmini finala Kupa Srbije
Slušaj vest
Fudbaleri niškog Radničkog plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su na gostujućem terenu u Užicu pobedili Slobodu 2:1.
Strelci za Radnički bili su Nemanja Belaković iz penala u 17. i Kone u 56. minutu.
Radnički Niš - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Gol za Slobodu postigao je Aleksa Petrović u 57. minutu.
Ranije danas plasman u osminu finala obezbedili su i Vršac i Dubočica.
Reaguj
Komentariši