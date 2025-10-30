Slušaj vest

Fudbaleri niškog Radničkog plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su na gostujućem terenu u Užicu pobedili Slobodu 2:1.

Strelci za Radnički bili su Nemanja Belaković iz penala u 17. i Kone u 56. minutu.

Radnički Niš - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Gol za Slobodu postigao je Aleksa Petrović u 57. minutu.

Ranije danas plasman u osminu finala obezbedili su i Vršac i Dubočica.

